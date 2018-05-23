〈中部〉古坑山區雞劫 凶嫌竟是二級保育動物

2018-05-23

誘捕籠抓到食蟹獴、黃喉貂

〔記者黃淑莉／雲林報導〕古坑華山等山區村民飼養的土雞，接二連三傳出遭不明動物咬死，甚至肚破腸流，還有雞舍內的雞蛋不翼而飛，村民逮到凶嫌竟是二級保育動物食蟹獴、黃喉貂，生態專家憂心棲地受到破壞所致。

古坑華山村民蔡顯勇指出，他養在住家附近的雞，從去年底開始多次遭到不明動物咬死，曾有廿多隻養了一、二個月的雞三天被全部咬死，腹部、頸部都有咬痕，甚至有幾隻內臟被吃掉。

蔡顯勇表示，本以為是被野狗咬死的，為了揪出真凶，他在雞舍內放置一個大型誘捕籠，去年底及今年一月底分別抓到食蟹獴、黃喉貂，昨天又抓到一隻食蟹獴。

古坑鄉公所農經課長王正彬指出，食蟹獴、黃喉貂都是二級保育類動物，公所接到通報帶回，觀察外觀、行為都很健康、無異狀，三隻都帶到山區野放。

台灣生態學會雲林工作站主任陳清圳表示，食蟹獴因喜歡吃螃蟹而得名，分布於低海拔至中海拔山區的溪流附近，是評估溪流環境的指標生物，有食蟹獴代表該區環境污染程度低。

生態專家憂 雨少棲地遭破壞

陳清圳指出，過去出現頻率不高，最近已接獲多起食蟹獴吃雞案件，有可能是因今年雨量不足，山區溪流螃蟹繁殖少，造成食物短缺，也有可能是因河川整治，棲地遭破壞，呼籲相關單位重視。

至於黃喉貂則會合力追捕山羌，又名「羌仔虎」，過去在古坑山區幾乎不曾出現，若確定是黃喉貂，研判遭人棄養或野放可能性較高。