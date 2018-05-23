〈中部〉嘉縣動保教育園區 興建牛步挨批

2018-05-23

流浪犬中途之家改建喊了2年

〔記者曾迺強／嘉縣報導〕嘉義縣家畜疾病防治所動物保護專車，兩年前因違法超載致悶死四十二隻流浪動物，備受撻伐，縣長張花冠當時宣示嘉縣流浪犬中途之家（嘉縣動物臨時收容所）原地改建「動物保護教育園區」，改善收容環境，但迄今仍在行政審議階段，民間抨擊縣府效率不彰，要求早日興建，給毛小孩溫暖的家。

家畜所：山坡地水保審查耗時

嘉縣家畜所長李建霖回應，縣府二○一○年編預算將位於民雄鄉松山村的動收所就地改建，土地取得卻無法突破，去年經民雄公所與代表會同意提供鄉有地，才申請變更為特定目的事業用地；園區位處山坡地，水土保持計畫送縣府水利處審查中，通過才能進行細部設計、申請建照，過程耗時，目標年底發包，工期一年。

「臨時了十九年」縣議員林于玲說，縣府在一九九九年向民雄公所借用現址收容流浪犬，以移動式農舍方式搭建，硬體設施簡陋，連辦公室都是貨櫃屋權充，相較於嘉義市動物收容所新建工程預定今年底完工，嘉縣連個影子都沒有，行政效率實在差；中華民國關懷生命協會專員林韋任指出，新北市板橋動物之家改建後，致力「公園化」，減少噪音、異味，可供嘉縣借鏡。

嘉縣家畜所動物保護課長張安吉表示，動保園區基地面積二千九百九十八坪，規劃地上三層樓建築，有收容、認養、照護、醫療空間，並設保護動物宣導教室，可收容二百廿隻流浪犬、貓，為目前的兩倍，工程經費五千一百餘萬元，農委會補助八成，縣府負擔二成，會在犬舍走道設矮牆，避免犬隻通視而吠叫，屋頂安裝除臭通風設備，周邊栽植具水土保持功能的水黃皮、山黃麻等綠美化。

只收容追車、咬人大型犬 民怨

此外，「流浪動物零撲殺」政策規定不能安樂死，地方政府動物收容所面臨收容爆滿困境，且只收容追車、咬人的大型犬；獸醫師徐天蔚說，番路鄉仁義潭周邊、布袋鎮海風長堤等處，民眾通報流浪犬危害，但多為群聚遊蕩，無追咬人事實，無法捕捉收容。

李建霖說，為增加收容動物周轉率，已推動多元工作犬認、領養，做為茶園或牧場的守衛犬，也與嘉義黎明狗學校合作，至各國中小宣導動保觀念。