〈南部〉赤崁樓功名筆、橡皮擦 熱銷

2018-05-22

〔記者劉婉君／台南報導〕台南古蹟繼紅遍全國的「成功洋芋片」之後，文化局也在考季前推出赤崁樓限定的「功名筆」，不到三個月已熱銷超過一千一百支，新版套裝組合更加上墨條造型的橡皮擦，創意商品帶動古蹟景點的紀念品銷售額，赤崁樓整體業績較去年成長四成。

文化局去年底開始，陸續推出數款限定版的古蹟紀念品，包括有鄭成功畫像的成功洋芋片、功名筆及古堡愛情鎖、德記洋行一百五十週年的紀念酒及烏龍茶等，成功為古蹟區帶來買氣，成功洋芋片更造成搶購，屢屢缺貨，文化局古蹟科統計，今年古蹟區的營業額一一九四萬元，比去年同期的九五八萬元，成長廿五％，尤其以延平郡王祠成長近七成最多，赤崁樓及安平樹屋均成長四成。

每到考季，赤崁樓文昌閣常有考生前往祭拜，文化局除了在現場提供2B鉛筆，供遊客擲筊求取之外，今年二月也推出功名筆，鉛筆上刻有二十勤奮、四十用功、六十及格、八十登科、一百狀元等字樣，隨著鉛筆愈來愈短，分數也愈來愈高，包裝上則以中、日文介紹赤崁樓文昌閣魁星爺。最近新增的墨條橡皮擦則分別寫著「金榜題名」及「會的都寫對、不會的都猜對」等字句。

文化局表示，功名筆推出後的反應相當不錯，購買者有外地遊客也有台南考生，且依照過去對擲筊求鉛筆的觀察，有意願購買的遊客並不僅限於考季。近期古蹟區還將有新商品推出。