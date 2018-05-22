〈南部〉高鐵站區路樹 黃綠紅好美

2018-05-22

〔記者吳俊鋒、萬于甄／歸仁報導〕時序入夏，台南的特色路樹各顯風采，目前阿勃勒正盛放，小葉欖仁交疊出林蔭大道，鳳凰木也陸續開花中；來歸仁的台南高鐵站區，一千七百株的「黃綠紅」之美，讓你看個夠。

大內橋除了秋冬曾文溪畔大片的甜根子草之外，連接鬧區長約一百五十公尺的引道，兩旁種植的路樹，夏季則會開出滿滿的粉紅色花朵，景致也相當美麗，公所指出，該樹種為粉葉金花，令人賞心悅目，彷彿在迎接每位到訪的遊客。

而高鐵站區夏季限定的三種行道樹之中，又以阿勃勒的數量最多， 公所統計逾九百株，分布在歸仁一路、歸仁二路、高發三路、高鐵十路，以及大武路東側等，因為天氣炎熱，現正爆開中，黃色花海引人入勝，已有民眾造訪，先睹為快。

歸仁區長陳必成表示，目前當地阿勃勒的綻放率約有五成之多，接下來會更漂亮，尤其落花遍地所形成的「黃金雨」，美不勝收，值得期待。

佔地廣闊的高鐵特定區，行道樹生態豐富，五月中旬之後，阿勃勒的黃、小葉欖仁的綠、鳳凰木的紅，共成特色美景，遊客爭睹，躍為歸仁當地新興的觀光熱點。

歸仁區公所以特色美景為主題舉辦的賞花系列活動，今年邁入第四屆，將於本週六登場，由於歷來都回響熱烈，當天配合推出的千人健走，報名秒殺，可見黃綠紅受歡迎的程度。

小葉欖仁有將近五百株，分布在歸仁九路、歸仁十路、高發一路、武當路與光明街等兩側，現已進入茂盛期，枝幹並往中間延展，構築出迷人的綠色隧道。至於鳳凰木，多集中在高鐵橋下道路，沿途超過三百株，有的已開花，綠色枝頭上一片火紅，也是很搶眼。