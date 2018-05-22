〈南部〉鳳梨外銷成長 出口逾4萬公斤

2018-05-22

〔記者王涵平、吳俊鋒／台南報導〕台南優質鳳梨外銷持續成長，卻有網友惡意中傷鳳梨滯銷，南市農業局昨日呼籲勿信網路謠言，盼民眾多選購當季鳳梨。

網傳滯銷倒池中 圖片來自中國

農業局表示，南市為全台鳳梨主要產地之一，外銷持續成長，未料，近日有人在臉書惡意散佈鳳梨滯銷傾倒池中圖片，之後雖表示該圖片來自中國，但圖片轉傳已誤導消費者。

農業局表示，台南鳳梨已採收達六至七成，預計六月初產季結束，消費者應多把握時機。關廟區農會及山上區農會分別推出鳳梨宅配供消費者選購。

目前是鳳梨盛產期，供貨量暴增，形成賣壓，關廟區農會除了全力拓展內需通路，也緊急啟動外銷作業，連日來已陸續出口四萬兩千公斤，以穩定市場價格。

農業局表示，南市為全台鳳梨主要產地之一，主要種植於關廟、新化、山上及龍崎等區。近幾年來外銷有成，一○七年面積增加約一百八十公頃。截至今年四月底止，全台鳳梨外銷量一萬八千多公噸，較去年同期成長十七％，其中外銷中國一萬七千多公噸，較去年同期成長十八％，外銷日本三八七公噸，較去年同期成長十五％，外銷成績亮眼。

農業局指出，調查台北一市五月十四日至廿日批發價格，較去年同期跌幅四十九．五％。但本期到貨量較去年同期增加五十七．八％，目前產地價格為每台斤十一至十三元間，雖較去年為低，但價格屬平穩。