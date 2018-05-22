〈南部〉爭取7年多 六甲外環道南段動工

2018-05-22

〔記者楊金城／六甲報導〕地方爭取七年多，六甲西側外環道路南段開闢工程，昨天終於動工，南段分兩期工程，計畫總經費四．四億元。南段第一期長七百五十公尺，路寬卅公尺，總工程費一．一三億元，預計一○九年一月通車。

南段外環道第一期北起六甲中華路、和平街路口，往南延伸到南一一四線，第二期開闢工程長約一．一公里，再銜接市道一六五線，南段二期目前正辦理用地作業，預計明年三月動工。

可串連六甲西側南北向交通

主辦六甲外環道開闢工程的內政部營建署南區工程處說，六甲西側外環道南段預計開闢完成後，可串連六甲西側南北向交通，預期可降低六甲市區市道一六五線及市道一七四線等聯外道路交通流量，建構六甲、官田地區交通路網，讓往返國道三號烏山頭交流道更為便捷。

六甲外環道南段第一期工程由代理市長李孟諺、營建署南工處長吳瑞安、立委葉宜津等人主持動工典禮，六甲鄉親爭相觀禮，是地方的喜事；市議員吳通龍說，七年多前他向立委葉宜津反映外環道開闢案，經多年努力爭取，終於盼到開工這一刻，特別要感謝葉宜津全力支持。

李孟諺：紓解市區車流壅塞

「想要富，先開路」李孟諺說，他強調說，道路的開闢與地方發展繁榮有很大的關係，先開路，地方才有希望發展，目前台南市三橫三縱快速道路網只剩台六十一線西濱曾文溪橋需要環評，如果這段打通，任督二脈就可打通。

而地方的下營、六甲外環道都已動工，李孟諺說，六甲外環道地方期盼已久，未來開通後的車流不用進入六甲市區，有助於市區居民的用路安全，六甲市區內交通也能減少壅塞，並建構六甲、官田完整交通動線，對於未來地方和產業發展將有很大的助力。未來還要爭取六甲外環道北段、安平區北外環道工程。

對於目前引起爭議「卡住」的西港外環道開闢工程，李孟諺說，西港外環道被質疑開路只省數分鐘行車時間，但市府重視的是開闢外環道，可減少西港市區的車流，安全是最重要考量因素。