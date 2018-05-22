〈南部〉鐵馬遊高雄4路線 吃喝玩樂統統有

2018-05-22

推薦鳳山、西臨港線、旗津、美濃

〔記者葛祐豪／高雄報導〕高雄市是適合單車旅遊的城市，觀光局今夏推薦四條路線，包含鳳山、西臨港線、旗津、美濃，吃喝玩樂一把抓。

近年低碳旅遊成風潮，對自由行旅客來說，自行車是旅遊最好的交通工具，高雄市觀光局最新出版的「鐵馬遊高雄」手冊，內含十五條上山下海的自行車建議遊程，搭配四十八個借問站，可詢問旅遊資訊、單車住宿選擇、單車租賃維修店家等。

觀光局長曾姿雯特別推薦其中四條路線，歡迎遊客及市民在晴朗夏天，跟著手冊「藍天白雲微風吹， 港都鐵馬逍遙遊」。

第一條是兼具古今之美的鳳山路線，騎車沿著鳳山溪畔，可先前往大東濕地公園呼吸新鮮空氣、漫步東便門及訓風砲台，順道體驗舊振南漢餅文化館的手作糕餅課程、鳳儀書院品茗，整治後的曹公圳親水環境也適合一遊，這條路線平易近人，適合親子共遊。

第二條是市區最受遊客喜愛的西臨港線，包含前鎮之星、國內外文青最愛的駁二藝術特區，並可接愛河自行車道，前往中都濕地與美術館，或往西子灣方向挑戰壽山忠烈祠、下山後再到哈瑪星天空雲台一遊，這條路線適合對自己腳力有信心的遊客，呼朋引伴來挑戰。

第三條是夏天高雄最受歡迎的戲水景點—旗津，可租自行車、電動腳踏車或人力三輪車，登上旗后砲台賞海景，沿著星空隧道吹海風，再到海水域場踏浪、參觀旗津貝殼館、彩紅教堂，回程到具東南亞度假風的旗津沙灘吧，來杯特調賞夕陽，品嚐完最青的海鮮料理，再搭渡輪回鼓山輪渡站，這條路線最適合帶著外地來朋友同遊。

最後是能深刻感受客家文化的美濃路線，騎單車欣賞美濃湖的湖光山色、穿越象徵歷史的菸田與菸樓，再來碗淋上肉燥加油蔥酥的粄條配薑絲大腸，恬靜的農村氛圍加上好空氣，非常受上班族和銀髮族歡迎。