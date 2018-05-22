〈南部〉楠梓陸橋顏色導航 騎士反應兩極

2018-05-22

有人認為不再迷航 有人覺得不顯眼

〔記者葛祐豪／高雄報導〕為解決有「楠梓百慕達」之稱的楠梓陸橋迷航問題，高雄市交通局首創在楠梓陸橋的機車道，以四種不同顏色導標指引方向，目前已全部完成，但機車騎士反應兩極，有人認為不再迷航，也有人覺得不太顯眼，還是會走錯路。

楠梓陸橋興建於吳敦義擔任高雄市長時代，銜接台一線、高楠公路、楠陽路及加昌路，包含了楠陽高架橋兩套陸橋動線，開通以來經常有機車騎士在陸橋「迷航」，因此被網友戲稱為「楠梓百慕達」。

楠梓百慕達 機車動線被人詬病

「楠梓百慕達」最被人詬病的是機車動線，騎機車有時得穿過地下彎道或上高架車道，其中有六處彎道必須和汽車交織共用車道，險象環生，加上匝道設計複雜，有時機車騎士繞到忘了方向，一不小心就走到逆向車道。

高雄市交通局針對機慢車行駛動線，上個月首創全國，設計四種不同顏色的導標，沿途依不同目的地，佈設不同顏色的導標，「只要跟著顏色走，就不會再迷航」，目前已全部完成。

由黃、藍、棕、橙四種顏色指引方向

這四種顏色中，黃色代表前往橋頭、岡山，藍色前往楠梓加工出口區，棕色前往楠梓火車站，橙色前往民族一路。

但機車騎士反應兩極，陳姓大學生表示：「從市區要到海科大，只要跟著藍色走，就能從加工出口區方向到達學校，對於路況不熟的人，跟著顏色走比較不會迷航！」

就讀高雄第一科大的劉姓大學生則認為，只在引路牌上多貼了顏色，不太顯眼，稍不注意還是會走錯路。

至於行經楠梓陸橋的汽車駕駛人，高雄市交通局表示，日前已完成三十三面大型標誌牌面汰換，後續將汰換楠梓陸橋及楠陽陸橋上其他大型標誌牌面，讓駕駛人能在第一時間做出正確判斷。