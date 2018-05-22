〈南部〉設6處Pbike站點 潮州不滿跳票

2018-05-22

〔記者邱芷柔／屏東報導〕潮州鎮公所去年以行政院核定的均衡城鄉發展推動方案，向屏東縣政府提出申請公共自行車Pbike，環保局原本敲定先在鎮內六處地點設置租賃站，預計今年六月就能完工，因經費龐大計畫暫時喊卡，消息傳出後令潮州鎮民錯愕，環保局表示，將在六月空污基金委員會上繼續提案爭取。

潮州鎮公所指出，中央在二〇一五年就核定由空污基金補助五百萬元設置潮州Pbike，原本預計設置十處站點，環保局去年評估後規劃先設六站，沒想到等了一年換來一場空。

空等一年 公所盼履行承諾

鎮公所表示，公共自行車是推展地方觀光不可或缺的一環，環保局及空污基金委員會不該犧牲潮州，環保局至少應履行承諾，先設置已規劃的六處站點。

二〇一四年底營運啟用的屏東公共自行車Pbike，至今累積使用近兩百萬人次，屏東市Pbike平均每站設置及營運費用為一百三十萬元，潮州設站需兩百萬元，目前屏東市Pbike營運費用為一千兩百萬元，潮州因為站點遠，維護、調度費用較高等因素，每年約需五百六十萬元營運費用。

環局允諾再次提案爭取

屏東縣環保局長魯台營表示，潮州Pbike因造價高，空污基金委員會認為不符效益，不同意設置，環保局會於下個月空污基金委員會中再次提案，希望比照屏東市模式，至少有一、兩個站點的建置經費是由民間出資，減輕潮州設站的負擔。