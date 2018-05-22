〈南部〉雙親染毒 東女陳裕安逆境上成大

2018-05-22

奮發向上 獲今年總統教育獎

記者黃明堂／專訪

台東女中高三女學生陳裕安自幼雙親染毒，常睡到半夜，父母就不見了，最後是父死母入獄。幸好，有阿嬤關愛，加上家扶助學，奮發向上，考取成功大學，也獲得今年總統教育獎。

83歲嬤：第一次上台北就進總統府

陳裕安的家住在偏鄉大武，家門前就是站牌，每次出遠門都有阿嬤為她喊「加油」，就是這股動力，她無視父母的傷害，在求學路上勇敢向前；八十三歲的阿嬤高興的說：「從沒去過台北，第一次要去，就要進總統府」！

爸爸癌逝、媽媽重刑入獄

陳裕安說，自有記憶以來，父母就常吸毒，甚至在三個女兒面前也不遮掩，縱然爸爸曾經對她說過：「等妳長大就知道這個碰不得」，但即使因毒多次出入監獄，父母仍然繼續吸毒。

她說，現在他們都吸不了毒了，因為爸爸去年肝癌過世，媽媽被判重刑，「等我大學畢業，媽媽應該還在監獄」！

陳裕安目前住在家扶中心安排的希望宿舍，為了健康，常與同學一起下廚煮菜，她哽咽說：「從小到大只吃過媽媽煮過一次稀飯，想吃媽媽煮幾道好吃的菜」。

陳裕安是低收入戶，有政府補助加上外界捐助，她跟兩個正讀大學的姐姐共同省吃儉用，每個月給獄中的媽媽兩千元零用金，鼓勵媽媽要「乖」，徹底戒毒，待出獄後永不碰毒品。

陳裕安說：「希望能讓母親脫離毒品的控制，她能為我的表現感到開心和驕傲」！

小時語言障礙 現能勇敢表達

她因家貧，沒上幼稚園，小時候有嚴重的語言障礙，說話幾乎沒有人聽懂，有段時間我非常害怕開口說話，國小時期還上特教班接受語言治療，現在的她，已能勇敢表達，對於負面的家庭狀況，也能侃侃而談。

導師林志全說，陳裕安出自逆境，樂觀面對，而且在接受別人幫助的同時，也時時懂得回饋，熱心當志工來幫助別人。