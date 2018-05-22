〈南部〉推行動支付 市府目標媒合300店家

2018-05-22

商圈店家優先 9月聯合行銷

〔記者王涵平／新營報導〕南市推廣行動支付，媒合計畫六月起展開，九月聯合行銷盼帶動買氣，擴大行動支付範圍，今年目標三百家店參與，招商輔導區域優先以台南商圈店家為主，讓消費者在商圈使用手機消費結帳，輕鬆暢遊商圈。

南市經濟發展局將於五月廿九日下午二時在永華市政中心和六月五日下午二時於民治社福大樓召開說明會，有意了解活動的廠商可把握機會報名；已導入行動支付的店家歡迎共同參與聯合行銷。

經發局副局長蕭富仁表示，隨著智慧型手機與行動網路普及化，消費者購物不再侷限使用現金、信用卡、電子票證結帳，透過手機也可以結帳。

南市推廣行動支付，提升商圈中小型店家商機，將於五月底開始招商。

目前大台南地區可使用行動支付的店家，以大型連鎖店、零售業、餐飲業居多，可使用行動支付購物消費的店家約一千五百家，行動支付工具以感應式國際三大PAY（Apple、GOOGLE、SAMSUNG），以及掃描QR Code（如LINE Pay）為主。

經發局表示，今年廣邀行動支付業者一卡通、台灣Pay及三間銀行業者（臺灣銀行、中國信託、永豐銀行）共同合作，業者釋出專案輔導優惠，並提供多元選擇方案，除了節省店家摸索與諮詢的時間，另針對店家不同需求進行媒合，希望打破傳統商圈購物僅能使用現金的限制。相關訊息可上「臺南商業網」官方網站http://commercial.tainan.gov.tw/查詢。