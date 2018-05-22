〈南部〉警消繁重、危險勤務加給 代理市長：明年優先籌編

2018-05-22

〔記者蔡文居／台南報導〕高雄市明年將比照雙北及桃園、台中加成編列警察局勤務繁重及消防局危險加給，六都將只剩台南尚未編列，民進黨及國民黨議員昨天分別要求南市代理市長李孟諺趕快比照高雄及其他四都編列，以保障基層警、消同仁，鼓舞士氣。國民黨議員更揚言，如果明年預算未增編，將退回總預算、拒審。

代理市長李孟諺表示，在籌編一○八年度預算時，市府將優先納入檢討編列，慎重整體評估，市府目前也正與警察局、消防局、主計處、財稅局研議當中，有進一步規劃會儘速對外說明。

最近台灣接連發生警、消人員不幸殉職事件，引起社會關注。包括民進黨市議員呂維胤、蔡旺詮及國民黨議員蔡育輝、王家貞、洪玉鳳、蔡淑惠、李中岑、林燕祝昨天分別要求市府應依中央規定六都各地繁重加給上限標準，比照高雄及其他四都，編列警察繁重加給及消防人員危險加給，以保障基層警消同仁，並讓好的人才留下來。

僅剩台南未編 子弟難返鄉

他們表示，目前南市警消人員最多每月比雙北、台中和桃園少領近一萬元，令基層心寒，也讓很多台南警消子弟基於薪水差別待遇，不願返鄉。國民黨議員並抨擊南市府如果依舊麻木不仁，將退回預算，拒審明年度總預算。

市警局副局長李政曉表示，目前南市警勤加給為八四三五元，雙北則加倍發給，而台中和桃園則是加七成，均再依勤務繁重遞減。市警局希望能跟高雄一樣，比照桃園、台中加七成，並依繁重分別加七、六、五及四成等四級。

消防局人事室主任許壽伯則希望南市能朝七、六、五成等三級來編列，如果不行，最少也能依當初消防局提出的五、四、三成來編列。

市府：以加七成計算 年需逾3.5億

市府表示，台南市自有財源相較其他直轄市明顯偏低，且由於城鄉差距的關係，警察人員勤務繁重加成及消防人員危險加給目前尚未編列發放。目前正籌編明年度預算，南市財政狀況雖有改善，但仍有歷年累計短絀四二二億餘元待填補，且今年公教人員調薪三％，約增加十億元，前瞻計畫配合款約十六億元及中央核定教育經費應編列數每年約增加六億餘元，皆需於預算額度內納入並作通盤考量，因此一○八年度預算市庫負擔實無成長空間。

此外，南市如參照桃園及台中以最高加成七成計算，警察局勤務繁重加成每年約需二．八五億元，消防局危險加給每年約需○．七億元，合計三．五五億元，但是考量警消業務具有特殊性，且須因地制宜，不能用齊頭式平等方式處理，在籌編明年度預算時，將會視財政狀況優先納入檢討編列。但各縣市財政狀況不一，中央相關部會仍應訂定統一標準與中央及地方經費負擔比例，避免各直轄市相互競爭，加重財政負擔。