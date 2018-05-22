〈南部〉防汛備戰 阿公店水庫下月空庫防淤

2018-05-22

〔記者洪臣宏、陳文嬋／高雄報導〕進入防汛備戰，南區水資源局（簡稱南水局）六月將進行阿公店水庫空庫防淤，擴充防洪空間，同時加強高屏溪攔河堰橡皮壩倒伏操作訓練，以因應颱風、豪雨來襲。至於用水供應，南水局強調，雖然降雨量少，目前仍維持五月底不進入第三階段限水。

淤泥擾動、土砂裸露進行陸挖

每年六月一日至九月十日汛期期間，阿公店水庫以較低水位進行空庫防淤操作，以增加水庫防洪空間及提高排砂效能；期間也會進行淤泥擾動作業，或水庫土砂裸露時進行陸挖作業，雙管齊下，減少水庫淤積量，近五年每年平均排砂及清淤量約六．七萬立方公尺，每年淤積率由更新改善前約三．七％，已下降至一％。

南水局副局長簡振源指出，阿公店水庫主要功能是防洪，有效庫容為一千五百八十八萬噸，供水標的一半以上是農業，其餘才是民生及公共用水，豐水期時，旗山溪有豐沛水源可引水運用，因此是全國唯一可採用空庫防淤的水庫。

加強高屏溪攔河堰橡皮壩倒伏

除此也加強高屏溪攔河堰橡皮壩倒伏操作，以因應颱風、豪雨來襲。簡振源表示，攔河堰沒蓄水功能，遇上大水時，橡皮壩就會倒伏，讓大水、泥砂通過，水質濁度過高，就會啟用備援水源，以利供水。

水利局推動防汛、抗旱並行

另外，高市今年水情吃緊，去年九月迄今降雨量僅前一年的十分之一，水利局推動防汛、抗旱並行，氣象局預測明變天有雨，水利局防汛整備以待，準備五千多個沙包因應。

據市府統計，去年九月至上月底累計降雨量僅一百廿六毫米，不到前一年同期的十分之一；今年五月降雨量是五十八毫米，相較於去年同期近一百卅毫米，降雨量減少超過一半。