〈南部〉空污總量管制公聽會 環團質疑減量少

2018-05-22

〔記者陳文嬋／高雄報導〕環保署昨南下高雄召開第二期高屏空污總量管制草案公聽會，環保團體質疑管制期程太長、減量幅度太小，反對移動污染源減量抵換固定污染源增量，抗議假管制、真污染，要求廢除總量管制計畫。

環保署承諾會縮短期程

不過，環保署空保處長蔡鴻德表示，國外有抵換案例且行之有年，承諾會縮短期程並減量更多，要求固污增列最佳可行控制技術，平均至少可減排二至三成，尤其移污比固污更毒，三．三噸移污才能抵固污一噸，相當於減量三．三倍；對於小港等部分地區，空污負擔沉重，將研議不再增設新廠，空污大戶國營事業只有一條路走，就是要做到全世界最嚴格的標準，已列入期程逐步改善。

一期要求工廠三年減量五％

環保署為降低高屏空污負荷，一○四年六月底首先實施空污總量管制，一期列管六百一十六家工廠，要求工廠三年減量五％，預計六月廿九日到期，有九家工廠受不了管制，乾脆關廠不做，剩下六○七家工廠。

地球公民基金會昨提出四點訴求，指管制期程六年半太長，要求縮短時間，且減量僅七至廿五％太少，要求大幅增加削減量；另林園、臨海、仁大工業區健康風險超標，要求停止增設新廠，尤其抵換交易比例太小，移污固污抵換仍有爭議，要求環保署檢討。

南部反空污大聯盟質疑移動污染源賣給固定污染源的抵換政策，只是讓減少的移動污染源死灰復燃為固定污染源，尤其臨海、林園工業區等燃煤發電廠、中鋼煉焦爐等重大污染源未見改善，若將移動污染源減量、關廠工廠減量換抵給新設或擴廠工廠使用，對空污嚴重的高雄是雪上加霜，要求廢止高屏空污總量管制計畫。

市府環保局表示，空氣是公共財，工廠歇業的污染減量，應由地方政府收回差額削減量，不該讓工廠做買賣、關廠還能交易賺錢，才能符合社會期待；另建議提高工廠抵換量比率，有助於減量更多。