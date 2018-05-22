〈南部〉防猴用電圍網 滿州農民：效果有限

2018-05-22

架設補助4萬5千元 放寬申請

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕滿州鄉農作飽受獼猴為害，鄉公所上週召集獵人組成「驅猴大隊」，但農委會及林務單位認為「電圍網」仍是最有效的防治方法，農委會副主委李退之希望受害農民申請補助「電圍網」設置；不過，當地農民及民代認為「效果有限」，不如補助受害農作。

林務局表示，日本以電圍網防治獼猴危害農作物方式，已有數十年歷史，是成效最好、最受農民接受的防治方式，林務局試驗後顯示架設電圍網安全性及成效均高，約兩年可回本，核定數量從二○一六年的八個縣市政府四十五件，二○一七年提升至九個縣市政府二一六件，今年年至今也有二一九件，補助金額從四萬元提高至四萬五千元，並放寬申請條件。

台東農分享經驗 屏東農沒信心

台東縣東河賴姓農民也來分享自身對抗台灣獼猴經驗，她表示六年多來試過無數方法，養狗、放鞭炮都沒效，滿州農民的心情她完全能理解，直到林務局與東海大學林良恭老師團隊協助架設電圍網後，才開始出現成效。

滿州鄉謝姓、鍾姓農民無奈表示，收成季節從凌晨四點到晚間七點都要「防猴」，僱工或鞭炮驅猴等成本讓他們面臨虧損，猴子會從地下挖洞，對「電圍網」沒有信心。

李退之指出，電圍網申請案會全力支持、盡速核定，請滿州鄉公所盡速將申請案提送中央，其他農作物可以輔導或協助的部分，請屏縣府給予協助，若有其他防治台灣獼猴危害的創新研究，將以滿州鄉為試驗區。

地方堅持獵槍驅猴 雙管齊下

至於農委會主委林聰賢表示，獼猴造成農損未來可以抓去離島適合的地方野放，滿州鄉代會主席莊期文、鄉公所秘書張成森等人認為不可「以鄰為壑」，堅持「獵槍驅猴大隊」及「電圍網」方式雙管齊下。