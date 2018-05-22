〈南部〉池上新竹筏添坐墊 26日展開競賽

2018-05-22

25日祭拜後遊境、下水

〔記者王秀亭／台東報導〕一年一度池上竹筏季活動將於二十六日登場，今年有二十組隊伍在大坡池爭奪最高獎金十萬元，池上鄉公所為增加竹筏的安全及舒適，今年特地新造兩艘竹筏，二十五日將在池上信仰中心玉清宮祈安祭拜後，在主要街道展開「遊境」，為竹筏季暖身。

兩艘新造竹筏這幾天停泊在大坡池畔，眼尖民眾發現新竹筏和原有竹筏大不同，不僅船身前端微微翹起，竹筏管徑變粗，船身多了舒適的坐墊。

池上鄉公所農業觀光課長鄭傅丞表示，競賽竹筏今年汰舊換新，考量歷年參賽者的反映與需求，此次新造竹筏更符競賽所需，船身前端微翹是為減少吃水阻力，竹筏管徑加粗讓划船時更具穩定性，新增坐墊可使參賽者坐起來更舒適，二十五日下水後，二十六日將正式登場，在競賽中使用。

冠軍獎金10萬 20支隊伍參賽

在第一名獎金十萬元的誘因下，今年有二十支隊伍參賽，包括欲爭取四連霸的高雄龍舟協會派出一軍組成的「船老大」隊，池上鄉公所為將冠軍留在池上，派出兩支種子隊伍外，鄉民也組成五支隊伍應戰，東大體中派出三支隊伍，還有摘下

去年在韓國舉辦的國際龍舟邀請賽冠軍的鹿野巴拉雅拜隊來勢洶洶，花蓮、台北也有隊伍參賽。

鄭傅丞說，竹筏競賽外，大坡池旁草地規劃趣味闖關及手作DIY活動，以「音樂」為元素設計各項關卡，包括手作風車音樂盒等，讓親子們看激烈的竹筏競賽，還能玩的開心，二十六日下午有管弦交流演奏音樂會，晚間有民謠之夜演唱會，二十七日上午有縱谷知名樂團現場點歌歡樂開唱。