〈台北都會〉罕病生林燕依 獲優良學生獎

2018-05-22

〔記者周彥妤／台北報導〕罹患「鬆皮症併類早老症候群」的桃源國中九年級學生林燕依，小一遭同學欺凌後，除了家人，從此不再對外界說話，直到小三接觸繪畫後，人變得開朗，今年學校協辦開畫展，她逐漸重拾自信，打開心房，更陪同媽媽幫助罕見病友，昨獲頒台北市立高中職、國中品行優良努力向學學生獎。

林燕依母親陳舒婷表示，燕依與哥哥都是在一歲出現發展遲緩，直到六、七歲才確診患有此症，目前台灣只有四位病患，屬於基因缺陷所致的罕見疾病，症狀是身體機能提早老化、肌肉鬆弛，皮膚如老人般易鬆弛、瘀青，另有關節脫臼、手腳變形及眼睛斜視等問題，須吃藥延緩老化，對智力也有影響，說起話來也是斷斷續續，僅有隻字片語，同時也患有自閉症。

陳舒婷說，燕依從小三開始，會在作業簿畫畫，也會把畫作貼在房間門上，內容都是學校生活情境，特別注重人物表情，後來索性帶她上繪畫課，沒想到真的畫出興趣，即使老師要求重畫，她也不厭其煩，每週都會期待週六畫畫課的到來。

今年桃源國中為林燕依舉辦個人畫展，一幅幅畫作充滿亮麗色彩，揮灑出她對生活的想像。陳舒婷說，從辦完畫展後，燕依明顯變得更有自信，話也變得更多。

談到未來的志向，林燕依在媽媽、老師的引導下，靦腆說出自己未來高中想要選讀餐飲科，想要學習烹飪，煮飯給大家吃。