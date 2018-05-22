〈台北都會〉北護大城區部文教大樓 指定市定古蹟

2018-05-22

北護大及台大長照園區泡湯

〔記者鍾泓良／台北報導〕萬華區內江街八十九年的台北護理健康大學城區部為了配合中央長照政策，從二○○四年就規劃成為北護大及台灣大學醫學院北護分院的長照示範教育園區。但台北市文資會昨審議，將校內文教大樓指定為市定古蹟。此舉讓北護大及台大醫學院北護分院代表大為光火，直說被指定為古蹟之後完全不能動，推動長達十四年案子全部泡湯。

北護大總務長沈里通表示，北護大與台大早在二○○二年就討論合作計畫，行政院也在二○○四年核定整併計畫，後續同意土地分割方案，其中分割線就通過文教大樓及學生宿舍。然而依據「文資法」第十五條，公有建造物興建超過五十年都需由主管機關進行文資審查才能處分。

沈里通在會中指出，建築早在九二一大地震時就受損，須用鋼框補強，立面早已不是原貌；因此建議可透過3D影像保留，或是將設計元素融入未來建築兩種方式做意象保存。

但文資委員認為這棟建築為基泰建築師事務所設計，是台灣一九六○年代現代化思潮下最具代表性建築物，並表示文資保存應要有真實性，而不是複製；最後文資會決定將文教大樓認定為古蹟，學生宿舍則不給予文資身分。

沈里通說，現在土地分割也走不下去，後續只能跟台大再討論怎麼調整，但無法確定將擱置多久。台大醫學院北護分院總務室主任丁麗姿不滿說，「他們把它列為古蹟，我們連怎麼動都不能動」，批文資會根本不理會他們難處。對此，文化局表示，文資會負責審議文化價值，後續學務發展應交由校方自行評估。