〈台北都會〉華西街最後蛇肉專賣店 熄燈謝幕

2018-05-22

殺蛇50年 師傅封刀眼眶紅

〔記者鍾泓良／台北報導〕「來哦！喝蛇血、呷蛇膽，清血解毒、養顏美容哦！」北市萬華區華西街過去以蛇肉、殺蛇秀聞名，成為台北市觀光勝地。但隨著保育政策日趨嚴格，政府十年前下令禁止表演殺蛇，許多蛇肉店都面臨倒閉，華西街最後一家毒蛇專賣店、經營一甲子的「亞洲毒蛇研究所」昨日結束營業，店家請來藝人郭子乾現場模仿起殺蛇秀，重現當年風光；七十歲的殺蛇師傅洪丁福想起操業五十年的殺蛇點滴紅了眼眶，並祝福老店未來轉賣小火鍋能再次興隆。

經營一甲子 老店收攤

經營六十年的亞洲毒蛇研究所昨宣布結束營業，店家請來陣頭過火爐迎神，超渡蛇靈，同時也由眾人攙扶因中風行動不便的第一代老闆郭來貢與洪丁福一同將宰殺數萬條蛇的「蛇剪」用紅布包起，象徵封刀。

「亞洲毒蛇研究所」第二代老闆郭懿堅表示，父親郭來貢於六十年前開設亞洲毒蛇研究所，自己從出生到小孩結婚，家中四代都在亞洲毒蛇研究所。他說，當年的華西街是最有名風化區，很多男人因應市場來喝一碗蛇湯、蛇酒，「讓他很光榮地上場」。也有許多人患皮膚病或癩痢頭，會來吃一套「蛇全餐」。

但郭懿堅說，今年春節初一到十五因為氣候變遷及環保意識抬頭，完全沒有蛇肉貨源，看著幾萬個觀光客來去，生意沒得做，感嘆其他華西街店家都改賣鱉、鱷魚等其他山產，但他們堅持賣蛇，「我們的堅持害我們經營不下去」，如今「蛇街」傳統不再存在，未來將會改賣小火鍋。

洪丁福過去殺蛇五十年，手上還有因殺蛇被咬傷的「殘指」。他受訪說，廿歲剛退伍就向郭來貢學殺蛇，因為年紀跟老闆接近，被當成親兄弟對待，讓他非常感念老闆及老闆娘的照顧，並說「我再講下去會掉眼淚。」他表示，如今將要轉型賣小火鍋，也祝福未來生意能夠繼續興隆。