〈台北都會〉公宅支票8千戶未動工 議員批膨風

2018-05-22

4年2萬戶 公宅支票變變變

〔記者郭安家／台北報導〕台北市長柯文哲開出四年兩萬戶公宅支票，不僅在去年三月改口是一萬八千戶開工不是完工，之後市府又稱其中八千戶是都更分回戶或聯開宅等方式取得，昨天台北市議員王世堅又進一步發現，被市府列為「已完工及施工中」的一萬兩千戶中，竟有一一八五戶只是在「開工前置作業」，還有六千多戶仍在「規劃中」，亦即有近八千戶根本未動工。王世堅說，如要兌現支票，都發局到今年底前的每個月都要開工八百戶，否則根本蓋不出來，市長吹牛跳票，要都發局長林洲民不要傻傻編劇本。

都發局長︰10月中排很滿

林洲民受訪說，提供給議員的資料，不少基地並未寫動工日，導致函文仍呈現規劃中，是礙於各種因素還不能對外公布；但去年通過的公宅預算，現在都正進行評審階段，施工廠商進來後，三個月後就可動工，「尤其十月中柯Ｐ一天排八場都不夠，很猛耶」，這是宇宙紀錄很難打破。

1萬2千戶 有動工的都算

都發局住宅工程科長魏國忠指出，兩萬戶公宅將採多元方式取得，其中一萬兩千戶「有動工的都算」，意即「已完工及施工中」，其餘八千餘戶則包括捷運聯開、市有地參與都市更新分回戶等。

議員︰要兌現每月須開工800戶

王世堅於議場播放新聞畫面，只見柯文哲選前喊五萬戶公宅，上任後說八年五萬戶還有很多問題要處理；二○一六年柯則說不認為四年兩萬戶蓋好，改口四年兩萬戶動工，並稱是政策調整、而非跳票。記者進一步查閱都發局網站，去年被媒體質疑政策跳票時，已將說法調整為四年兩萬戶包括「已完工、施工中、發包中、規劃中、都更分回」。

王世堅批評，根據都發局提供資料，目前已入住公宅僅八八九戶、興建中則四八九八戶，總共五七八七戶，都發局為了幫柯兌現支票，膨風數字，傻傻幫柯編劇本，殊不知屆時跳票要負責，並對林洲民說「柯市長帶頭轉向，怕你們還往前衝、林洲民只好帶都發局同仁集體撞壁。」

林洲民於議會答詢指，「已完工、施工中」將達一萬二千戶，其餘是「發包、規劃、都更分回」，兩大項共兩萬戶。另都發局於議會指，一萬兩千戶涵蓋卅六處新建公宅基地。