〈台北都會〉《貨輪撞起重機、毀貨櫃 餘波未了》百噸黃豆堆基隆碼頭逾4個月 惡臭惹民怨

2018-05-22

〔記者俞肇福／基隆報導〕德國籍貨櫃輪梅爾斯號在今年一月八日晚間，靠泊基隆港時煞停不住，直撞東十一碼頭，撞倒造價兩億元的橋式起重機並壓毀一一五個廿呎貨櫃，歷經四個多月，如今還有近百噸的黃豆、豆粉等原物料堆棄在碼頭邊，因為下雨、日曬，造成黃豆變質發出惡臭，居民苦不堪言，要求貨櫃業者聯興國際物流公司盡速處理。

財政部基隆關指出，受損貨櫃的進出口退關程序在上週完成，是因貨主擔心拿不到保險理賠，不肯簽具放棄聲明，以致聯興公司無法代位處理。

港務處：5月底清運完畢

基隆港務分公司港務處長傅式鎰說，昨天下班前，聯興公司與貨主雙方已達成共識，貨主同意簽具放棄聲明，聯興公司一拿到放棄聲明後就會立即清運黃豆與豆粉等廢棄物，預計五月底前清運完畢，港務分公司會監控清理作業，造成居民困擾深感抱歉。

聯興國際物流股份有限公司董事王進興表示，梅爾斯號貨櫃輪撞擊碼頭的事故發生後，光是為了等船公司的擔保品信函就耗去一個月時間，拿到擔保品信函後，保險公司與廠商還要確認貨品價值，才能展開貨櫃清運，經過一個月時間的移置清理，已有一○五個貨櫃清運走，事故現場還剩下十個裝著黃豆、豆粉的貨櫃。

王進興說，因為三月下雨再加上最近太陽曝曬，造成黃豆等原物料變質、發出惡臭，近日展開廢棄物清理。