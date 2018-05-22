〈台北都會〉只剩上半身 肌萎張孜維懷夢戰帕運

2018-05-22

滾球國手 需先有7場國際賽積分

〔記者何玉華／新北報導〕在八里愛心教養院長大的卅歲張孜維，罹患先天性肌肉萎縮症，只有上半身可以活動，卻是屢獲金牌的地板滾球國手，希望參加二○二○年在東京舉辦的國際身心障礙奧林匹克運動會地板滾球項目，只是需要先累積七場國際賽事積分的花費不低；新北市社會局長張錦麗被他「永不放棄」的樂觀精神感動，積極媒合比賽經費，幫助他有機會代表台灣出征。

張孜維家中的三姊弟都是先天性肌肉萎縮症患者，他從小在八里愛心教養院長大，爸爸擺攤謀生、媽媽在工地打零工，雙親後來離異，但仍經常到教養院探望三姊弟；肌肉萎縮症患者隨著年齡增長，會越來越沒有力氣、心肺功能不佳，一感冒就容易併發肺炎，他的二姊在十幾年前不幸過世。

張孜維因為下半身不良於行，只能在電動輪椅上活動，生活起居都需要照顧服務員協助，他的智力與常人無異，更有不畏縮、不放棄的堅決毅力，在牙醫師林鴻池的鼓勵下，製作完成身心障礙者潔牙紀錄片，並以身心障礙潔牙計畫赴日交流，還獲頒總統教育獎等多個獎項。

張孜維說，看似簡單的地板滾球運動，是肢體極重度不便者唯一可以做到的運動，也是在教養院主要的活動之一，在二○○七年就讀大學夜間部時曾代表台灣到香港比賽，見識到國際選手的水準後，激起他更努力練習並想參加東京身障奧運賽的夢想。

參賽經費140萬 社會局助找資源

八里愛心教養院院長謝鑫敏說，地板滾球是身障奧運競賽的項目之一，目前最接近的賽事是二○二○年的東京帕運，要取得參賽資格必須先累積七場國際賽事的積分，所需經費約一百四十萬元，是沉重的負擔，去年已由教養院志工籌募廿萬元參賽，感謝張錦麗協助媒合社會資源。

張錦麗說，目前已獲得不願具名的善心人士捐贈六十萬元，新北市不動產代銷經紀商業同業公會也將贊助廿萬元，會繼續尋求資源媒合。