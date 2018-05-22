〈台北都會〉一區一位 傳柯支持非民進黨籍議員選將

2018-05-22

議員評估 嚴重一區掉兩席

〔記者郭安家、沈佩瑤／台北報導〕綠柯分手後，有議員轉述，指北市府幕僚曾表示，如民進黨年底選舉要與柯文哲「對幹到底」，柯評估將會一區支持一位非民進黨籍的「友好」議員參選人，且透過柯自己的組織全力輔選，形成白色力量聯盟，衝擊綠營選情；議員評估各區嚴重會掉一、兩席現任議員。

民進黨︰衝擊到國民黨

對此，民進黨議員皆不願認定柯的動向是否會影響議員選情，甚至認為會衝擊到的是國民黨。民進黨議員王閔生說，如以政治光譜來說，柯文哲的支持者都屬於非國民黨這邊，只要任何可能都會瓜分非國民黨票源，他無奈說只能靠自己努力，柯怎麼做，民進黨也無法控制、亦無討論空間。

民進黨市議員阮昭雄表示，耳聞柯文哲可能一區支持一、兩位非民進黨議員參選人，但柯早在二○一四年就跨黨派站台，還試圖要幫親民黨；他認為，柯站台的參選人大多數偏藍，柯綠分手後反而會衝擊到國民黨選情，讓綠營選票團結。

國民黨︰拉掉現任民進黨議員

但國民黨議員參選人徐巧芯說，柯文哲如一區支持一席，將吸引到年輕族群、反國民黨又非民進黨的綠底選民，反而會拉掉現任民進黨議員、甚至時代力量議員參選人。

國民黨議員汪志冰指出，如柯文哲為士林北投區新黨議員潘懷宗、或外傳的該區議員參選人侯漢廷站台，會吸引到非常深藍、年輕偏藍票，使得議員陳重文、議員參選人林杏兒、張斯綱原本支持者，改投新黨，但這塊市場在北市很小，其影響有限、僅止於杯子內打轉。

北市府發言人劉奕霆昨並未證實是否一區支持一位非民進黨籍議員參選人，僅表示，目前市長仍秉持朋友要多、敵人要少的開放態度，爭取最多人合作。