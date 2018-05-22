〈台北都會〉碧潭堰整修納前瞻 年底發包

2018-05-22

先補助細部設計1100萬

〔記者何玉華／新北報導〕興建於一九七七年的新店溪碧潭堰，在二○一五年蘇迪勒颱風中，壩體嚴重受損，新北市府水利局評估有重建必要，總經費高達四．八億元，今年初獲得中央同意先補助細部設計一一○○萬元，水利局正進行細部設計，預計今年底前發包。

碧潭堰並非防洪設施，主要功能是維持碧潭水域空間景色，一九七七年四月底完工，當初是以觀光遊憩的功能興建；碧潭堰年久失修，二○一五年八月遭蘇迪勒颱風重創堰體、基礎掏空嚴重，水利局初估重建堰體需要三億元，上、下游護岸及疏浚一．八億元，申請中央前瞻基礎建設補助一一○○萬元，進行碧潭堰整建暨水環境營造。

曾有環保人士質疑，碧潭堰不具備防洪功能，反而犧牲新店溪的溪流生態，部分魚種因為無法洄游而滅絕，主張拆除；市府水利局長古沼格說，碧潭堰不是防洪構造物，與防洪安全或汛期無關，因此無法獲得水利署補助。

水利局：將修築魚道護生態

水利局指出，碧潭堰對地方有重要的人文歷史記憶，也是維持碧潭湖面的水位所需，才能獲得前瞻基礎建設「水環境」的經費補助；由於壩體下方結構完好，因此不用拆除，目前只需做壩體的修復，希望降低壩體高度，修築魚類洄游的魚道，預計今年底前發包，明年施工。