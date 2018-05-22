〈台北都會〉機捷合宜宅排污水 蘇貞昌批朱立倫惹禍推責

2018-05-22

〔記者周敏鴻、邱書昱、何玉華／綜合報導〕位於桃園市龜山區的機場捷運A7合宜住宅，生活污水排放到新北市新莊區，「以鄰為壑」引發新莊民眾抗議；民進黨新北市長參選人蘇貞昌昨天到桃園市了解「水資源中心」興建進度，他批評新北市長朱立倫擔任行政院副院長時，為了A7合宜宅風光啟用卻搞出前營建署長葉世文的大貪污案，未事先規劃污水處理池，如今才產生大麻煩。

蘇貞昌說，國民黨籍新北市議長蔣根煌等各黨派的民代，多次向新北市府反映並要求解決，但新北市政府只會推責任給中央的營建署及桃園市政府，因此他和桃園市長鄭文燦當面討論，他從接獲蔣根煌反映後，不到一個月的時間就直接到A7合宜宅現場解決全部問題，「朱立倫過去不肯打的電話，我親自打給行政院長賴清德」，爭取到八千萬元專案補助款。

新北市府：早就建議 中央未採納

對此，新北市政府發言人張其強表示，設置「放流水專管」處理A7合宜住宅的生活污水，市府水利局很早就向營建署建議了，但中央始終不肯採納，如今不但採納又撥錢，「不知其中的轉折在哪？」這也讓人好奇，過去這一個月，老縣長不知用什麼身分去中央「奔走」，如果其他的市長參選人同樣力爭，中央難道會同樣買單嗎？

市府水利局的資深員工也說，新北市在去年早就提過「專管」，但中央不採納，「難道台灣公共政策一定要特定候選人去完成交易嗎？」

桃園市政府規劃「水資源中心興建工程」，第一期工程預計在二○一九年底完工，另推動「合宜宅放流水專管排放」工程，預計今年十月底完工，將A7合宜住宅的生活污水改排到南崁溪。

桃園龜山A7合宜住宅生活污水排入新莊區，造成十八份坑溪與啞口坑溪的魚群死亡、溪水發臭，包括蔣根煌在內的不分黨派民代都非常不滿，蘇貞昌日前拜會新北市議會時，蔣根煌當面反映此事。

蘇貞昌昨天偕同蔣根煌、副議長陳文治等多位新北民代，與桃園市長鄭文燦共同視察「A7合宜宅放流水專管排放」、「水資源回收中心」兩項工程；鄭文燦表示，「水資源回收中心」興建工程總經費約七億兩千萬元，其中四億三千六百萬元由營建署補助，第一期工程預計在二○一九年底完工，每天可處理四千噸的生活污水，等到第三期工程全數完成後，每天的污水處理量可高達一萬兩千五百噸。

專管排污水至南崁溪 10月完工

在「水資源中心」第一期完工前，桃園市政府另推動「合宜宅放流水專管排放」工程，鄭文燦說，工程費八千萬元全由營建署補助，預計今年十月底完工，屆時A7合宜住宅的生活污水將改排到南崁溪，不會再排入新北市十八份坑溪與啞口坑溪。