〈北部〉奇美草開發防曬乳 部落新商機

2018-05-22

〔記者花孟璟／花蓮報導〕海岸山脈深處的花蓮瑞穗鄉奇美部落，蔓生一種阿美族人稱為「Kiwit」的藤蔓，部落以此得名，最早稱「奇密社」，戰後改稱「奇美」，而這種藤蔓正式中文名叫做「海金沙」。花蓮慈濟科技大學「農情覓藝加值東台灣」計畫，團隊師生把Kiwit草拿來提煉，發現其成份可以開發防曬乳、保溼面膜。計畫主持人劉威忠說，希望結合當地泛舟產業，將開發產品讓泛舟遊客購買當地伴手禮，開創部落商機。

長久以來，奇美部落的阿美族人只知道Kiwit草「長得到處都是」，可以拿來當繩子捆綁物品、可以是族人結婚的裝飾捧花。劉威忠說，Kiwit草正式中文名「海金沙」，別名鐵線草、苦藤、金沙藤，分佈於亞熱帶、太平洋區低海拔闊葉林，它的「莖」長在土中，至於長長的「藤蔓」是它的葉軸，頂端可無限生長，一整串藤其實只是一片葉子，長度可達一到五公尺，有「全世界最長的葉子」之稱。

奇美部落位於秀姑巒溪中段，原本就是夏季秀姑巒溪泛舟的休息站，多數遊客只是在這兒吃個便當就繼續泛舟。慈濟科大執行「農情覓藝加值東台灣」計畫，研究團隊把海金沙帶回實驗室，萃取出的海金沙素、多醣體等成份，可以清熱、解毒、消腫。計畫主持人劉威忠、耿念慈說，有效成份經過萃取後，希望開發成防曬乳液、保溼面膜。劉威忠說，部落有泛舟的商機，利用在地資源研發的產品、加上泛舟長時間曝曬，防曬產品很有潛力。

奇美部落族人蔣金英說，部落有「山豬壞壞」玉米棒、黑藜、野菜水餃等農產加工品，從沒想過Kiwit居然可以作成保養品，實在太驚訝了。