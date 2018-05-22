〈北部〉興中停辦說明會喊卡 宜蘭縣府：議題失焦

2018-05-22

〔記者張議晨／宜蘭報導〕宜蘭縣政府擬停辦興中國中引起各界譁然，原訂昨天下午四點半到學校舉辦說明會，向家長、教職員解釋相關配套，但在中午臨時喊「卡」；縣府說，因停辦議題已經失焦，才會先取消。不過，仍有家長、教職員在興中抗議，盼縣府「踩剎車」。 縣府因應少子化，展開教育資源整合，依照「國中小學合併或停辦準則」，將興中納入優先停辦的選項。不過，停辦消息傳出後，除了家長、教師團體關切，年底要參選的部分候選人也紛紛表態反對，質疑停辦聲浪相當強烈，原定昨下午舉辦的說明會也突然取消。

縣府解釋，昨天的說明會是要向家長、教職員說明停辦配套，但外界傳出動員，恐淪為政治秀場而失焦，因此決定暫時取消，會再透過書面信函、電子郵件，向家長及教師說明，後續也會再辦理專案評估及公聽會。

說明會雖取消，不過，興中家長、教職員仍在校園集結，批評停辦是「黑箱作業」，盼縣府「踩剎車」；陳姓校友帶著就讀興中一年級的孫女前往聲援，她說，她們一家三代都是興中校友，不希望母校就此停辦。

興中教務主任黃琡雅質疑，教育處說興中人均教育成本達廿五萬元，但依據今年度預算書，全校一百四十二人，人均教育成本也才十五萬六千元，且五結有兩所國中以上、班級數在九班以下，為何要優先裁撤興中？

縣府教育處解釋，依照「國中小學合併或停辦準則」，縣府本身就有主動權，評估後，全縣僅興中符合停辦標準，但未來還是要經公聽會及教審會審議，才會定案。