〈北部〉花蓮市觀光小旅行 邀部落客體驗

2018-05-22

〔記者王錦義／花蓮報導〕花蓮市公所與花蓮縣休閒旅遊協會合作，設計安排「繁華再現‧青活慢遊」觀光小旅行，邀請國內外部落客版主及行銷公司派員到花蓮市進行深度旅行，希望規劃各種不同的小旅行，包括文青、美食、生態與攝影等多種，能帶給觀光客不同的深度體驗。

觀光是花蓮發展主軸，但除了大山大海的自然風光，花蓮市公所從四年多前，就以推動人文觀光、發展城市文化深度旅遊、以帶動地方商機為發展目標，規劃舊市區以形象商圈周邊巷弄為路線，像是介紹曾經繁華的溝仔尾、將軍府日治住宅區等擁有歷史故事的地方，結合文史工作者的導覽，讓旅客可以漫步花蓮。

懷舊與慢活結合 創新小店增加

而經過這幾年的推動，市區溝仔尾附近的街道巷弄裡有愈來愈多年輕人新開的創新小店，市長魏嘉賢說，隨著離鄉青年返回以嶄新思維，用另類方式為社區注入新血，將懷舊與慢活結合，形成不同特色的店家，公所未來將會規劃各種不同的小旅行，包括文青、美食、生態與攝影等多種，希望能帶給觀光客不同的深度體驗。

公所指出，小旅行透過來自台灣、法國、日本等多個部落客版主的筆下、觀光行銷整合公司的規劃，能將花蓮的美介紹到世界各地。行程安排包括最近相當熱門的博愛廢墟市集、原天祥戲院的阿思瑪飯店、半寓咖啡、昭和58懷舊咖啡廳、KOHI宅、浮室咖啡、「溝仔尾來Ｊ」彩繪牆、廟口紅茶、城隍廟、黎明紅茶、咖啡花、木沐咖啡、Choco Choco等。