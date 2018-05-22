〈北部〉松樹門湧泉缺水 冬山公所擬鑿井

2018-05-22

恐水位探底 增補池水

〔記者張議晨／宜蘭報導〕宜蘭縣冬山鄉公所投入八百餘萬元經費，整治松樹門湧泉池，工程已經完工；但受到雨水太少，下游香魚養殖業者抽取地下水等影響，地下水位偏低，湧泉水位只比腳踝高一點。地方憂心，若水位再下探，消暑勝地恐會變乾池；鄉公所說，會向縣府申請鑿井，增補湧泉池水。

松樹門湧泉位於冬山鄉鹿埔村，當地因地下水脈豐沛，早年是周邊農業灌溉用水主要源頭；由於水質清澈，也是鹿埔村民洗衣服、取水的場所，池邊還保有當時村民洗滌衣物使用的涼亭。

為了將松樹門湧泉打造成夏天消暑勝地，鄉公所爭取到交通部觀光局經費補助，投入八百萬元規劃整治，整建涼亭、新設環池步道，湧泉池周邊護岸也重新設計，營造安全的親水環境，寄望讓珍貴天然湧泉能變為觀光熱點。

不過，因夏天宜蘭雨水普遍不足，加上鹿埔村周邊的香魚養殖業，大量抽取地下水，使得松樹門湧泉水量出現「短缺」，湧泉池水位不僅探底，最高也僅達腳踝深度，約十公分左右，水質也不如以往清澈，引起地方民眾憂心。

鹿埔村長江清祥直言，湧泉池整建是村民盼望已久的工程，沒想到完工後，卻面臨缺水窘境，原本村內打算結合湧泉舉辦相關活動，但考量水量不足也只能暫時喊停。冬山鄉代會副主席陳鏗芳也說，宜蘭夏天有缺水等問題，若再不下雨或養殖業持續抽水，湧泉水位恐會持續探底，影響到池裡魚群生態，呼籲公所協助解套。

宜縣府：提出申請會受理

冬山鄉長謝燦輝表示，為解決水量問題，公所計畫在湧泉池旁向縣府申請另鑿新井，只要埤塘水位下降，就用井水增補湧泉水位，希望讓池水常保清澈。縣府說，少雨或抽取地下水，都會影響地下水位，若鄉公所有鑿井需求，只要提出申請都會受理。

至於養殖業問題，縣府表示，從去年起，香魚業者申請新鑿水井一概不准，僅能使用舊井抽水；另，宜蘭夏季缺水，每年下半年度都要求業者減產三分之一，避免地下水位出現過低情況。