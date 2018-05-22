〈北部〉原民火葬補助 苗縣府優先辦理

2018-05-22

〔記者張勳騰／苗栗報導〕苗栗縣政府訂定原住民喪葬火化補助，逝者每人三萬元，原住民苗栗縣議員潘秋榮、黃月娥昨天總質詢說，此補助已扭轉原住民傳統的土葬習俗，因去年的經費到十月就用完，今年恐怕會更早用完，希望苗栗縣政府能提高補助。苗栗縣長徐耀昌允諾請財主單位簽辦，並優先辦理。

苗栗縣政府去年及今年都編列二百萬元的原住民喪葬火化補助，潘秋榮及黃月娥都表達肯定。潘秋榮說，這項補助扭轉原住民傳統土葬的習俗，也解決墓地不足的問題，惟去年十月額度就已用完，今年擔心到八、九月就會用完，且上半年的額度已到臨界點，希望苗縣府在有限預算內再撥補經費。

徐耀昌指出，原住民將傳統的土葬改為火葬，不僅改善社會風氣，也是正向的思維，不管編得夠不夠，原住民火葬補助，苗縣府會優先辦理。

縣議員韓茂賢表示，苗縣府及附屬機關學校員工共八千四百三十八人，但未婚男女有二千一百七十三人，女性占一千四百四十八人，建議苗縣府可先從鼓勵適婚年齡同仁結婚著手帶動，積極協助未婚聯誼，促進早日增產報國。

徐耀昌表示，少子化危機是台灣普遍面臨問題，台灣資源集中在「六都」，吸納不少鄰近縣市人口，日後會持續舉辦未婚聯誼，並請工商發展處加強招商引資，增加就業機會，盼年輕人留在苗栗工作及共組家庭。