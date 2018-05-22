〈北部〉竹北最大公園預定地 閒置近50年惹怨

2018-05-22

地方怨黃金地段私有地遭限制

〔記者廖雪茹／竹北報導〕新竹縣竹北市位在台一線路邊、占地約四．五七公頃的公一公園，劃設公園用地近半世紀，為竹北市面積最大的公園預定地，但至今仍是一片荒地尚未開闢，地方抱怨黃金地段的私有地遭限制，希望政府盡快開發、解編或是市地重劃，以期地盡其利。

竹北市長何淦銘表示，公一公園預定地以私有地居多，公有地少，若要開闢須辦理徵收，以市價行情或公告地價，保守概估都要花數十億元，市公所財政難以負擔，因此可行性不高；至於解編，則須提出都市計畫通盤檢討，但行政程序冗長。

地盡其利 公所收集地主意見

何淦銘說，市公所曾邀集地主開會討論公一公園案，由於解編後還原地目主要是農地，部分地主提議辦理市地重劃，重新分配土地；對此，公所正在收集地主意見，將以多數地主意見為評估方向。未來若由公所執行市地重劃，須爭取代表會支持編列預算後，委託顧問公司規劃，以保障地主權利並避免土地繼續閒置。

竹北市民代表林增堂表示，考量竹北西區缺乏大型且完整的公園綠地，他建請市公所儘速研議開闢，以提供市民休憩空間；若礙於土地面積太大，可從公有地小區塊開始規劃，或是研議解編，變更地目，還地於民利用。

樹黨市民代表許育綸則表示，根據史載，西區公一公園預定地北側為新社圳流經，新社圳為清朝開鑿的水路；東區的六張犁東興圳整體景觀再造計畫，去年已由縣府爭取到客委會兩億元的補助，他建議市公所設法爭取前瞻基礎建設經費，讓東、西區水路同時再現。