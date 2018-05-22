〈北部〉苗縣唯一總統教育獎 芎昱竹獻給癌逝父

2018-05-22

賽夏族女兒 傳承母語朗讀奪冠

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕苗栗縣南庄鄉東河國小六年級學生芎昱竹，去年父親癌逝，哥哥則因病導致智能障礙，另還有三個年幼弟妹，孝順的芎昱竹從小就替父母分憂解勞，照顧哥哥及弟妹，儘管成長環境困苦，但她仍保持堅定向學的毅力，在學業、課外表現都十分出色，今年成為苗栗縣唯一總統教育獎得主，她感性地說，要將這份榮耀獻給天上的爸爸。

出身於南庄鄉向天湖部落的賽夏族女兒芎昱竹，每天天還未亮，就帶著一對弟弟穿過一片幽暗竹林，趕第一班公車上學。就讀偏鄉小校的她，儘管教學資源不豐富、家境也不優渥，但她努力承襲母語，去年榮獲全國賽夏族語朗讀競賽冠軍，並苦練籃球，已被籃球名校台南市太子國中相中，成為部落引以為傲的榜樣。

扛父兄之責 幫助母親照顧弟妹

南庄向天湖雖有迷人景致，但對於世居當地的賽夏族人而言，資源匱乏導致年輕人得外出謀生，而從小生長在這樣環境的芎昱竹，家中經濟多靠親戚支援，而她也必須身兼父兄之職，幫助媽媽煮晚餐、料理弟妹生活起居、照顧臥病的父親，刻苦的環境磨練，使她的心智較同齡孩子更為成熟。

芎昱竹坦言，有時也會感到心力交瘁，但在師長的陪伴及鼓勵下，讓她能樂觀迎向生命挑戰。說得一口流利母語的芎昱竹，去年參加全國語文競賽賽夏族語朗讀，獲得國小組冠軍，不但肩負起傳承瀕危族語的使命，更成為部落的驕傲。

苦練籃球 被名校相中持續發熱

而允文允武的她，同時擔任校隊隊長一職，今年率隊參加全國少年籃球賽，搶下全國MINI組冠軍，也被台南市太子國中籃球教練力邀加入，未來要繼續在球場發光發熱。

東河國小校長高清菊表示，芎昱竹自我要求高，課業、品行都不需師長操心，就連評審委員訪視時也對她大為讚許。而芎昱竹則很期待七月總統接見頒獎，「要讓天上的爸爸一同分享這份榮耀。」