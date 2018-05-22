〈北部〉運動、才藝兼具 特教生顧嬤不喊苦

2018-05-22

李麗姿 全國特奧奪金

〔記者花孟璟／花蓮報導〕就讀國立花蓮特殊教育學校的李麗姿，八個月媽媽就離開她，從小和阿嬤相依為命，卻被特教學校老師發現運動佳，於二○一二年起每年於全國賽拿到獎牌，包括全國特殊奧林匹亞運動會獲得壘球擲遠金牌、去年奪得特奧羽球個人單打第一名，也在陶笛、啦啦隊等項目表現優異！

李麗姿念國小時成績不好，常被同學欺負，經鑑定發現有輕度障礙，加上家裡只有阿嬤照顧，因而轉入國立花蓮特殊教育學校，在師長悉心教導下，讓麗姿開啟多元學習的一扇窗。

李麗姿國中起參加全國賽嶄露頭角，最佳成績是二○一二年東亞區特奧夏季項目邀請賽暨全國特殊奧林匹克運動會」田徑女子壘球擲遠金牌，還有全國特教盃羽球錦標賽女子冠軍、全國身心障礙運動會田徑鉛球銀牌、全國特殊教育學校運動會女子桌球金牌、全國特奧桌球單打亞軍、去年更獲得特奧羽球女子單打冠軍。除此之外，也曾拿到「跳躍生命的音符」台灣北東區啦啦隊比賽特優，國中畢業也獲得縣長獎。

校長宋秉錕說，李麗姿對餐飲很有興趣，除學烘焙一技之長，也認真學陶笛、希望成為街頭藝人，目前在餐廳當實習生，雇主對她工作表現評價不錯；高三有一段時間為了照顧輕度失智的阿嬤，早上六點起床從壽豐通車二十多公里到花蓮唸書，相當不容易。

雖然前年阿公過世，去年爸爸也離世，李麗姿仍然樂觀可愛。她說，阿嬤身體不好，常常吃不下飯，她每天出門前替阿嬤準備早餐、回到家有時帶便當、有時煮晚餐給阿嬤吃，最擔心阿嬤沒有人照顧。她說，希望趕快畢業、賺錢照顧阿嬤。