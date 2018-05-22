〈北部〉借錢參加世界賽 體壇新星拚奧運資格

2018-05-22

高二生盧浩華 獲總統教育獎

〔記者花孟璟／花蓮報導〕「距離奧運資格還差○．四秒」！今年總統教育獎得主花蓮海星中學高二生盧浩華，去年五月在亞洲青少年田徑錦標賽男子勇奪一一○公尺跨欄冠軍、緊接著七月獲U18世界青少年田徑錦標賽銀牌，但這位體壇新星其實來自偏鄉部落的單親家庭，靠父親打零工撫養長大。

參賽旅費壓力大 單親爸打零工支持

盧浩華來自萬榮鄉紅葉部落的太魯閣族，就讀光復國中體育班起開始住校，受到教練鄭萬富指導專攻一一○公尺跨欄。盧浩華說，家裡經濟狀況不好，從國小開始練田徑，每次出去外地比賽「動不動就要花錢」，只能硬著頭皮打電話回家給爸爸，雖然爸爸話不多，但總是默默的支持他，爸爸會告訴他「下禮拜回來就拿錢給你」。他說，尤其第一次出國比賽最辛苦，除家裡給一些，其他旅費用借的，壓力真的超大！

不過盧浩華在田徑場上卻是總是面帶笑容，他曾在泰皇盃比賽時摔倒，但堅持跑完全程，即使成績是最後一名。海星高中校長孔令堅說，國際賽場上，身高一八二公分的浩華是全場最矮小的選手，當攝影機掃過所有選手，只有盧浩華對著鏡頭比「ＹＡ！」充分展現體育人最重要的特質：大場面不害怕、不怯懦。

堅持不放棄 國內外比賽屢奪金

盧浩華說，父親教他，不論遇到任何困難，都要微笑面對。他說，去年高一參加亞洲青年田徑錦標賽拿到金牌，成績十三秒四○、破全國Ｕ18紀錄，比賽時心中唯一想法「跑就對了」！

盧浩華國二曾腰部受傷，復健期間一度想放棄，但在師長鼓勵下轉換想法，既然田徑是自己專長，就一定要努力發揮做到最好、還要更好。所以國三那一年，盧浩華勇奪全國中等學校運動會百十跨欄金牌、當年也橫掃全國各大賽；百十跨欄項目已連續三年「全中運三連霸」，加上國際賽表現佳，「終於能拿比賽獎金回去補貼家用」。

盧浩華比完肯亞的世界錦標賽後，開始挑戰成人組的跨欄，至今仍在適應期。他說，希望能在不久的將來挑戰奧運資格，目前鎖定二○二○年奧運，希望跑進十三秒的成績，代表台灣為國爭光。