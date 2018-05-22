〈中部〉社區活動中心 市府將逐年修繕

2018-05-22

〔記者黃鐘山／台中報導〕社區活動中心建物老舊失修，白天普遍大門深鎖，使用率偏低，市議員張雅旻昨天在議會要求市府編列預算整修，並免費開放社區民眾使用。市府回應，將逐年專案辦理修繕，並與公所共同檢視，合理調整活動中心收費標準。

台中市廿九區有六二五里，提供民眾生活育樂空間、作為災民緊急安置場所的活動中心有兩種，歸民政局管的「里活動中心」一七二處，歸社會局管的「社區活動中心」有二四四處。兩者都訂定「活動中心使用管理要點」，租借或使用、收費標準也有明文規定。

張雅旻說，多數社區活動中心建物老舊失修、空間明顯不足、缺乏無障礙設施，對於老人及身障人士不友善，亟待整修。而民眾也常抱怨，社區活動中心不就是社區的家嗎？卻總是不得其門而入。為什麼寧願關蚊子，也不願開門讓社區民眾使用呢？

張雅旻表示，民眾反映政府以人民的納稅錢興建活動中心，為什麼去聊聊天、唱唱歌、跳跳舞、動一動，還得花錢才進得去？建議市府免收場地費，水電費由使用者負擔，降低社區民眾使用活動中心的門檻，才能提高使用率，也是最實際有效的活化。

社會局表示，部分社區活動中心確實相當老舊，可比照里活動中心模式，由各權管公所爭取編列經費，市府也逐年編列預算專案補助公所。至於收費標準，各區公所也可因地制宜自訂管理使用相關規定及收費標準。市府將與公所共同檢視，合理調整現行活動中心收費標準，提高民眾使用意願。