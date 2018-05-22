〈中部〉35公里甲后線自行車道 7月招標

2018-05-22

〔記者歐素美／台中報導〕觀光旅遊局規劃「甲后線自行車道」，串聯后里泰安新站至大甲火車站，聯結環島一號線、花博后里森林園區、馬場園區及外埔園區，其中，位於外埔忘憂谷路段，並將打造二．二公里的堤頂專用自行車道，總經費三千四百萬元，經立委洪慈庸協助爭取教育部體育署補助兩千零四十萬元，預計七月招標，明年七月完工！

后里泰安新站至大甲 銜接環島一號線

觀旅局表示，「甲后線自行車道」從后里泰安新站至大甲銜接環島一號線，其中，途經外埔區，並有六分段及忘憂谷支線，總長度卅五．二公里。

明年七月完工 經費約需三千四百萬元

「甲后線自行車道」採與道路共構方式，經費約需三千四百萬元，其中，位於外埔區忘憂谷路段，將走磁瑤堤頂道路，約有二．二公里的專用道，經費除用於地面標線、自行車道指引標誌外，因堤頂道路現況較差，需重設鋪面、設置延伸引道及安全護欄等。

經立委洪慈庸協助爭取中央「前瞻基礎建設計畫—城鄉建設—營造休閒運動環境計畫」的「營造友善自行車道」，最近獲教育部體育署核定補助兩千零四十萬元。觀光旅遊局最近積極進行發包作業，預計七月招標，明年七月完工。

立委洪慈庸表示，北台中充滿迷人的農村風情，后里花卉、大甲媽祖、外埔水果，各區皆有特色，即將舉行的世界花博展區和最夯的IG打卡點忘憂谷都是「甲后線自行車道」沿途重要景點，未來建置完成，可銜接環島一號線、花博后里森林園區、馬場園區及外埔園區，提供不一樣的旅遊行程，也讓自行車道環境更友善。