〈中部〉唐寶寶成陶笛高手 獲總統教育獎

2018-05-22

克服先天限制 考取8張街頭藝人證

〔記者蘇孟娟／台中報導〕曾在三歲時還不會說話的「唐寶寶」，今年獲總統教育獎！台中市忠明高中國中部學生紀芃逢是「唐寶寶」，雖有中度智能障礙，克服限制努力學陶笛有成，一首歌每每要練逾一年才能記住，仍考取八張街頭藝人證，還到各地義演進行生命教育，獲總統教育獎肯定。

十六歲的紀芃逢一出生除有手指肥短、扁平足等唐氏症外觀特徵外，還伴隨有中度智障、弱視、散光等，語言、認知及行動均受先天限制，二歲時還不會走路，三歲時尚不會說話。

紀芃逢的媽媽為全心照顧他，找能上大夜班的工作，白天就帶著他接受早療課程，長期陪伴下，觀察到紀芃逢對音樂很感興趣，因緣際會下讓他小五時開始學習陶笛。

整首曲子 要費時一年時間才能記牢

唐寶寶因肌肉張力低，加上手指肥短，不易操作精細動作，練陶笛時手指光要能按住陶笛孔就吃足苦頭，練到能吹出標準音色後，記譜對唐寶寶而言又是一大挑戰，常是記完就忘，隔天得全部重來，只能靠一練再練，反覆再反覆的操作，整首曲子多要費時一年時間才能記牢。

紀芃逢從一再重複的過程中，自己想出找音樂來搭配、觀看影片等方式輔助，目前已練熟包括甜蜜蜜、我相信等廿五首曲子，他說，就聽老師的話「堅持到底不放棄」，反正吹陶笛讓他很開心。

不少唐寶寶考街頭藝人證，紀芃逢也自我挑戰，接連考取包括花蓮、台南、高雄及新北市等八縣市的街頭藝人證，才國三的他已能獨當一面站上街頭展藝，甚至第一筆收入就捐出幫助弱勢，課餘時間更跟著陶笛啟蒙恩師林啟通前進學校進行生命教育分享或到公益機構義演等。

樂觀正向 常幫助行動更不便的同學

校方說，紀芃逢雖有先天限制，但樂觀又正向，在班上常幫助比他行動更不便的同學，推薦他參加總統教育獎選拔。

紀芃逢對於即將接受總統表揚，開心直說，正在練「感恩的心」，盼能有機會表演給總統聽。