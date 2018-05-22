〈中部〉埔里大坪頂百香果 「早產」風味不減

2018-05-22

〔記者佟振國／南投報導〕南投縣埔里鎮大坪頂百香果栽種面積與產量全國第一，產期一般在每年下半年，但有農民提早栽種，趕在五、六月成熟採收，儘管南部地區近幾年也在推廣種植，五、六月就是盛產期，但農民認為埔里百香果佔有氣候溫差與栽培技術純熟之利，品質、風味仍勝一籌，頂級品每公斤批發價往往上看百元，創造「紫色傳奇」。

埔里鎮合成里大坪頂百香果栽種面積約四百公頃，產量約佔全國八成五以上，產期從每年七月至十二月，於八、九月達到高峰，但也有農民在每年十月提前栽種新苗，五、六月就能成熟採收。

林姓農民表示，農政單位近幾年冬季也在屏東等地推廣種植百香果，五、六月是南部百香果盛產期，有人認為埔里大坪頂溫差大，生產的百香果口感、風味都更勝南部百香果一籌，「早產的」還是不怕「盛產的」，頂級品每公斤批發價上看百元。

惟埔里百香果產業仍有隱憂，近幾年氣候變遷，導致疫病問題愈來愈難處理，例如農民稱為「畫圖蟲」的斑淺蠅危害嚴重，在果實留下雜亂的斑紋，影響賣相，也影響價格，現有防治藥劑則有抗藥性，效果不佳。

林姓農民指出，最近農委會、食藥署等辦理農藥延伸使用方式，透過安全性及有效性科學評估，將原先登記使用於同類生產形式作物上，防治同類有害生物防治藥劑，開放給百香果使用，多數百香果農表示贊同，希望透過政府妥善管理，讓農民用藥有所依循。