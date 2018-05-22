〈中部〉南投11國中小沒校長 今年全補上

2018-05-22

消除地方廢併校疑慮

〔記者陳鳳麗／南投報導〕南投縣一○七學年度國中小校長調動作業底定，國中有四校調動，國小則有廿六校調動，去年有十一所學校沒有派校長，今年全數補上，消除地方「是否為廢併校前兆」的疑慮，教育處表示，今年有十四位國中小候用校長上任，其中偏遠的原住民學校發祥和紅葉都有校長優先選填。

南投縣下學年度的國中小校長調動，昨日已確定，國中有四所學校有異動，包括：北梅國中張文嘉 （原同富國中），同富國中沈明仁 （原瑞竹國中），瑞竹國中劉松彥 （原社寮國中），社寮國中黃建樹 （原草屯國中主任）。其中北梅國中是去年唯一沒有派校長的國中，今年已經有派任。

國小部分則有十三所國小校長異動，另有十三所國小是派候用校長出任，其中包括十所去年沒有派校長的國小，今年都補足。

教育處長李孟珍強調，派任校長會考量學校特色和派任校長的專長，例如調任光復國小的鄭佳昇，有網路資訊專長，兩年後光復國小校長將接任縣網中心主任，因此由他出任該校校長，未來接任縣網中心主任。

2校長優先選偏校

李孟珍也說，這次有十三位候用校長派到明潭等十三所國小，多由其個人填寫想去的學校，而最讓人印象深刻的是仁愛鄉偏遠的發祥國小和紅葉國小，由劉心怡和張志維派任校長，劉心怡是原住民，一直希望留下來為部落打拚，她提出推動社區認養小朋友的構想。而將接任紅葉國小校長的張志維雖非原住民，卻一直希望去原住民國小，他未來將推動家長和學生共讀共學。