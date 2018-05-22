〈中部〉弱視生許勝崴 靠背譜學鋼琴

2018-05-22

〔記者劉曉欣、陳冠備／彰化報導〕向自我挑戰！彰化縣鹿港鎮文開國小學生許勝崴、和美鎮培英國小學生王宥筌以及南鎮國小學生廖妤珊，同時獲得今年的總統教育獎，其中許勝崴雖然先天弱視，但他比別人更用功讀書，還努力學習鋼琴，希望勇敢活出自我，他希望將來當醫師或是律師，幫助有需要的人。

視力僅○‧○三 仍認真向學

許勝崴的視力只有○‧○三，只能很勉強看見眼前模糊的景象，因為先天弱視，這讓喜歡閱讀的他，光是念書、寫作業都非常吃力，但他從不喊苦，連學鋼琴都自動自發，先用錄音筆把曲子錄下來，再反覆的聽，直到把整首曲子背在腦海裡，才能流暢的彈奏，別人只要看譜就能彈琴的事，對他來說，往往都需要二、三個月才能完整彈出一首曲子。

王宥筌、廖妤珊同獲總統教育獎

而王宥筌是「新台灣之子」，母親來自越南，聽障父親年事已高，王宥筌能用手語與父親交談，也會跟母親說些簡單的越南話。他的身高只有一百四十九公分，在田徑場上非常吃虧，但在教練陳志清指導下苦練跳高，跳出全縣國中小聯運國小男子組的第一名，而且硬筆字寫得非常工整，連師長都讚嘆不已。

王宥筌說，在運動場上揮灑汗水，讓他更有自信，希望未來能夠向教練看齊，當體育老師，鼓舞更多學生在運動場上練出自信。

而彰化縣南鎮國小的廖妤珊，年幼時越南籍母親因故離家，家中困境曾讓她連讀書寫字的桌子都沒有，然而面對種種人生難關，她的成績始終保持全班第一名，更帶領校內巧固球隊獲得全縣第二名，也主動關懷弱勢，幫助特教班同學學習，廖妤珊允文允武又充滿正義的特質，獲得今年度總統教育獎的肯定。

廖妤珊說。自己出身貧困家庭，因此會把握每一次挑戰的機會，「不想輸在起跑點」，加上同理心使然，如果看到有難的同學，總會自然而然的伸出援手。她未來想當老師，可以幫助弱勢的小朋友，讓他們有翻轉人生的機會。