〈中部〉企業收購山豬耳葉包粽 草嶺新經濟

2018-05-22

〔記者廖淑玲／雲林報導〕在古坑草嶺山區極不起眼的山豬耳葉，結合漢典教育基金會開發米食料理，適逢端午節包粽需求，一葉叫價三元，一個粽子需兩葉，今年預計推出八萬顆，創造新的山區經濟。

漢典教育基金會執行長蘇俊豪指出，利用山豬耳葉包粽子兼具保護森林，並創造林下經濟，未來希望還能開發其他米食產品及禮盒，嘉惠偏遠山區農民收益。

蘇俊豪說，山豬耳葉又稱蜘蛛抱蛋，屬於百合科的台灣特有種植物，花及果很小，若不留意很容易誤以為不會開花、結果，在東部及中部山區十分常見，不少山地居民都以山豬耳葉代替竹葉或月桃葉包粽。

長年居住草嶺的蘇俊豪因為發現山豬耳葉的特性，二○一六年首次和草嶺村民合作收購，推出一萬顆粽子完售，去年增加到五萬顆，今年預計八萬顆，一葉叫價三元，一個粽子需兩葉，端午節前為山區居民帶來四十八萬元經濟產值。

山豬耳葉是自然生長，不需農藥、肥料，符合漢典食品總經理鍾紀銘協助研發農特產為產業加值理念，漢典山豬耳葉粽食材結合濁水米、產銷履歷快樂豬、元長花生、西螺醬油、草嶺香菇等地方農特產，一推出就大受歡迎。

蘇俊豪強調，未來希望能推廣山豬耳葉開發成草嶺地質公園特色產品，鼓勵各農會或機關團體收購，為地方帶來更大經濟效益。