〈中部〉獨輪車女孩勇抗癌 獲總統教育獎

2018-05-22

〔記者黃淑莉、詹士弘／雲林報導〕二○一八總統教育獎名單揭曉，雲林兩位獲獎分別為雲林科技大學呂宜臻、北港南陽國小蘇玄樺。呂宜臻克服家境困境、勇往直前，還成立社團關懷弱勢；蘇玄樺罹患血癌，樂觀、勇敢抗癌又樂於助人，熱愛獨輪車，她說，獎金想用來幫學校買全新獨輪車。

樂意助人 獎金想為學校買獨輪車

蘇玄樺現就讀南陽國小四年級，爸爸蘇家慶指出，玄樺讀幼稚園大班時因反覆發燒、易疲倦，確診罹患血癌，大班到小二為治療期，每個月要住院一週化療，可能是從小就學獨輪車體力不錯，相較其他病童，玄樺化療期間活動力、精神都很好，出院回家照常騎獨輪車、讀經。

玄樺的導師吳美秀指出，玄樺個性活潑、樂觀正向，而且很願意幫助別人、貼心，是老師及同學的小幫手，很喜歡到學校上課，雖然三年級前很少到學校，但她主動學習，現在功課已迎頭趕上。

玄樺比同齡同學個子瘦小，說起抗癌過程，她說，「不辛苦」，談到獨輪車，她說，最大心願是像爸爸一樣教人騎獨輪車，因為騎上獨輪車會讓人覺得很開心、很厲害、很有自信，玄樺說，學校的獨輪車老舊，想用獎金幫學校買全新獨輪車。

雲科大呂宜臻 成立社團關懷弱勢

呂宜臻就讀雲科大技術及職業教育研究所，從小父母離異，媽媽患有憂鬱症，情緒不穩，無法正常工作，高二時呂宜臻便開始半工半讀，分擔家計，常睡不到四小時，大學時，其他同學相約唱歌，她還是忙著打工，唯一能與同學互動同樂的時間，居然是到養老院當志工，也是她放鬆的時刻，把服務當娛樂，讓她培養出從事社會工作的專業能力。

基於豐富的社會工作經驗及對弱勢民眾的關懷，她創立雲林縣點亮愛弱勢關懷協會，並擔任斗六市樂齡學習中心主任，結合地方資源，將所學應用於樂齡，呂宜臻說，她不期許自己是做大事的人，而是能將每一件小事做好的小人物，希望能像「十元便當阿嬤莊朱玉女」，將不起眼的小愛串起造福社會的大愛。