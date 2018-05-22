〈中部〉公墓變公園 13座今年遷葬

2018-05-22

一年遷葬13座 將創台中市紀錄

〔記者張菁雅／台中報導〕為打造台中市成為花園城市，市府多管齊下，除了推動公園改造計畫，也規劃「公墓公園化」，今年將有十三座公墓陸續辦理遷葬，面積合計廿一萬餘平方公尺，明年即可變成公園；建設局長黃玉霖廿一日表示，「公墓公園化」是取得公園用地最經濟的方式，一年遷葬十三座公墓也創下台中市紀錄。

黃玉霖昨天在市政會議專案報告「花園城市成果及展望」，除改造現有公園、推動一區一花園、改善城市入口意象等，還將辦理「公墓公園化」。黃玉霖指出，台中市有一百七十六座公墓，以每年十座為目標，逐步落實各區公墓公園化，且公墓均為公有土地，不需辦理土地徵收，減少公園土地購置預算。

市長林佳龍則說，「公墓公園化」應一步到位，三年前就有五十多座公墓禁葬，只要禁葬時間到了，通通辦理遷葬，且遷葬預算無上限。

黃玉霖說明，禁葬時間為十一年至十三年，禁葬期滿才能辦理遷葬，而遷葬前必須辦理公告，公告後還要查估，查估完成後即辦理遷葬。今年已遷葬公告結束的有烏日第八公墓、神岡第四公墓、大雅第七公墓、豐原第六公墓、外埔第一公墓；查估完畢的有梧棲第七公墓、大里第二公墓、烏日第四公墓及豐原第三、第四公墓；南區第七公墓、南屯第十七、第廿一公墓則在查估中。

21.6萬平方公尺土地 明年變公園

黃玉霖也說，上述這十三座公墓今年會陸續辦理遷葬，面積合計廿一萬六千六百五十九平方公尺，遷葬完成後，明年全部變公園。他指出，去年到今年已編列一．四億元遷葬預算，今年將再追加一．五億元。

另外，建設局已於二○一六年辦理大甲第一、新社第五、大肚第四公墓等三處植樹工程；二○一七年辦理大里區第三公墓（瑞城、仁化墓區）綠美化工程。