〈中部〉荔枝椿象肆虐 小農難獲補助藥劑

2018-05-22

逾2分地才有資格 彰縣府挨批

〔記者張聰秋／彰化報導〕補助噴藥防治荔枝椿象，竟要看土地面積大小！今年彰化八卦山區荔枝慘遭荔枝椿象攻陷，造成產量下降，多位彰化縣藍綠議員昨日都砲轟縣府防治慢半拍，果園必須超過兩分地以上，才可補助防治藥劑。針對此問題，議員痛罵縣府未苦民所苦，若是造成今年荔枝歉收，到底誰要負責？

彰化縣荔枝、龍眼集中在臨八卦山鄉鎮，今年荔枝椿象攻陷山區及平地果園，尤其以花壇、芬園受害嚴重，縣議員顧黃水花、曾世勇、葉麗娟、尤瑞春、江熊一楓、陳重嘉在議會小組審查會議砲口一致，不滿縣府農業處無作為，拒審農業處所提之預算。

曾世勇說，農業處不僅防治荔枝椿象動作慢半拍，補助資格以兩分地面積為門檻，第一次聽到政府補助藥劑防治，竟然還分土地面積，還要求本人親領且須持土地謄本為證。顧黃水花說，荔枝椿象啃光荔枝，臭尿液讓果農的皮膚紅腫過敏，而其卵隔兩、三天就會孵化，變成成蟲四處亂飛，讓果農束手無策。

葉麗娟表示，一個多月前縣府就說要防治，農民苦等對策沒下文，農業處毫無作為，到現在荔枝都被吃掉了還僅止於調查，要農民自己來領藥驅蟲，已緩不濟急。

尤瑞春和江熊一楓要求農業處硬起來，不要推卸責任，議員們決議要求縣府一次全面同步進行空中噴藥防治，以解決局部防治失靈，同時避免明年荔枝椿象繼續危害。

農業處︰法規禁止大量用藥

不過，農業處長黃碧海說，同步全面噴藥不可行，會波及其他農作物，防治藥劑限制果園面積和數量，是依照防檢局規定執行，防檢局不讓地方過度用藥，農業處礙於中央和法規規定，不能大量用藥。

農業處副處長郭至善指出，藥劑防治須考量農藥殘留的疑慮和安全採收期，農業處會要求地方農會與鄉公所，輔導果農使用推薦藥劑。

本身也務農的顧黃水花建議民眾，今年荔枝農藥用得重，民眾購買後應清洗再剝殼食用，較為安全。