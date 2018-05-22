〈中部〉馬稠後園區後期開發案 內政部審議通過

2018-05-22

須補正資料 預計8月取得開發許可

〔記者蔡宗勳／嘉縣報導〕嘉義縣馬稠後產業園區後期三百四十三．七八公頃開發案，上週五經內政部區域計畫委員會審議「原則同意」，但須補正農地違規工廠清理輔導計畫等資料，預計今年八月取得開發許可，縣府同步辦理開發商甄選，水、電供應與土地取得也都獲得共識，目標後年釋出建廠用地二○一．五二公頃。

台糖同意採「合作開發」提供土地

馬稠後產業園區後期土地九十九％為台糖所有，台糖本來堅持「只租不賣」，致開發案出現變數，經一再協調，台糖去年十二月間函文同意以「合作開發」模式提供土地，最棘手的用地取得問題總算解套。

水電是否供應無虞備受關注

馬稠後前、後期園區設廠面積計達二百五十公頃，水、電需求量大，由於嘉縣屬缺水地區，這幾年用電也吃緊，產業進來後，水電是否供應無虞備受各界關切。

縣府經濟發展處長林學堅表示，馬稠後產業園區平均日需用水量為二萬八千公噸，用水計畫已獲水利署審查通過，將分三年逐步增加供應量，至二○二一年供應三萬噸；用電部分，年需求二十八．三萬千瓦（一度電等於一千瓦／小時），台灣電力公司函覆用電計畫書在案，最遲明年完成供給最終用電需求。

林學堅表示，後期園區希望後年釋出建廠用地，水電需求高峰應落在二○二三年之後，在水利署與台電背書下，水、電供應都沒有疑慮，就等完成開發商甄選簽約、取得開發許可，即可全速啟動。