〈南部〉迎佛祖古香路 東原吊橋重建通行

2018-05-21

〔記者王涵平／東山報導〕東山區五十年歷史的東原吊橋重建完成昨日開放通行，老阿嬤彎著腰慢步走過吊橋，開心地說，古早迎佛祖就走這橋。地方希望這座具有歷史意義的吊橋能帶動地方文化觀光產業發展。

50年歷史 原台電保修簡易吊橋

位於東原國中附近通往青山水尾部落的道路，有一座橫跨龜重溪的吊橋，已有五十年歷史，原為台電保修高壓電塔所設的簡易吊橋，長一百一十公尺、寬不到兩公尺。在水尾通往青山、東原的道路建設完成後，且因為是台電保修橋，沒有重建急迫性，近三十年來吊橋不再使用，吊橋上的棧板殘破不堪。

何明德行善團修建 取名行龜橋

市議員張世賢去年底引介何明德行善團原址修建，歷經四個多月規劃、施工，本月初竣工，地方昨日舉行盛大通橋典禮。行善團長陳美智表示，橋長一○一公尺、寬一．七公尺，是行善團興建第四九九座橋，因通過龜重溪，重建的吊橋取名「行龜橋」。

昨日通行儀式由行善團長陳美智及蕭豐彥老師，偕同市議員張世賢等地方各界人士敬天謝地後，與當地數百位居民一起走過吊橋。

張世賢指出，東原吊橋可通行機踏車與行人，民眾往來青山與東原二里，除大幅縮短交通時間，從吊橋上可一覽龜重溪風光，加深社區觀光發展縱深。

東原里長：規劃小旅行帶動觀光

東原社區近年積極進行社區營造，規劃社區小旅行，同時擔任社區發展協會理事長的東原里長葉孟亮表示，東原吊橋早期是水尾居民往來東原工作、上學的交通要道，也是東山迎佛祖的遶境古香路，重展風貌之後，社區建議規劃單車道，從東原老街經東原吊橋、水尾再返東原，全程約五公里，沿途風景優美，還有椪柑、柳丁、龍眼等果園，帶動在地產業與觀光發展。