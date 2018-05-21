〈南部〉215對新婚 黎巴嫩男追愛到高雄

2018-05-21

〔記者陳文嬋／高雄報導〕「520我愛你」是每年結婚熱門日，高市今年有二百一十五對新人結婚，其中蔡碧薇與黎巴嫩人託斐克兩人飛越半個地球，於日本千里姻緣一線牽，昨二人結婚剛好是生日均數，象徵見證美好愛情，婚後將定居高雄生子。

廿六歲鳳山人蔡碧薇到日本就讀語言學校，住在東京的青年旅館，剛好四十五歲的黎巴嫩人託斐克於日本大學任教，協助友人翻譯及法律事務，不同世界的二人意外於日本相遇，因想法、價值觀相近，進而相知、相惜、相愛。

託斐克從讀小學迄今戰爭不斷，他在戰火的艱困環境中，堅持不放棄學業，到德國攻讀碩士，畢業後又到日本工作，輾轉於不同國度間，勇敢面對生命考驗，讓蔡碧薇認為他是很有毅力的人，是值得託付終身的對象。

二人一度因工作、求學分隔兩地三個月，短暫分離卻讓二人感情更甜蜜，託斐克以「向上天得到永恆的權利來愛妳」，認定她就是另一半，比求婚更令她感動，託斐克愛相隨來台定居高雄，目前於高雄醫學大學攻讀藥學博士圓夢，二人幸福模樣令人稱羨。

四十二歲農民賴居盟及劉嘉卉昨結婚，二人搞笑上演求婚戲碼，劉嘉卉愛上賴居盟的務實又風趣，帶給她的人生許多歡笑，賴居盟則喜歡劉嘉卉優點很多，甘願「嫁給」她包煮飯、養家，520結婚好記又深具意義。