〈南部〉（高雄）鳳山體育園區 百個停車位恐不足

2018-05-21

市府︰盤點停車空間 檢討改善

〔記者葛祐豪／高雄報導〕鳳山區居民相當關心鳳山體育園區進度，但傳出園區內僅規劃一百個停車位，議員認為無法滿足開放後使用運動設施的人潮，市府表示近期將重新盤點周遭停車空間。

鳳山體育園區位於鳳山區精華地區，東北側臨立志街，東南側臨安寧街，西北側臨平等路，西南側臨光華路，基地總面積約十一公頃，但以往設施老舊，環境髒亂。

工務局推動園區周邊景觀及運動設施改造工程，拆除圍牆與看台，並利用草丘創造賞景場域，除現有四百公尺操場跑道，另規劃一千六百公尺外環步道。

體育館年底修好 新建體適能中心

工務局表示，園區內有四十一年歷史的體育館，已完成內部修繕補強工程，但外部結構體初評時未達安全值，正進行詳評，仍須進行結構補強，預計今年底完工。

工務局長蔡長展說，至於園區第二期新建的體適能中心、服務中心等工程，預計今年七月開工，明年七月完工。

議員蘇炎城指出，鳳山體育園區規劃七項重要的運動設施，未來勢必吸引民眾利用，但園區內只規劃一百個停車位，且周邊道路停車空間不多，未來開放後，恐無法滿足市民停車及辦活動時需求，衍生違停亂象。

高雄市代理市長許立明強調，鳳山體育園區整建完成後，將是推廣國民運動中心的示範區，未來不論由市府或委外經營管理，將吸引更多人使用，他已指示體育處、工務局及交通局，重新盤點周遭停車空間，根據需求全面檢討。

蘇炎城也透露，市民反映體育園區的植栽存活率低，包括紅花風林木及雨豆樹均有枯萎情形，工務局表示將儘速派員勘查處理。