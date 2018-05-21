〈南部〉（高雄）空污總量管制 384工廠減排2成

2018-05-21

44家6月底前未達標 最重勒令停業

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高市首推空污總量管制，環保局列管四百廿八家工廠，其中三百八十四家實際排放量已達標，比未實施前同期減量約二成，另要求四十四家儘速達標，違者可重罰百萬，至於情節重大者，可勒令停工或停業。

高市為加速降低空氣污染負荷，二○一五年六月底首先實施空污總量管制，市府環保局列管四百廿八家工廠，要求既有固定排放污染源三年減量五％，其中小港區有七十家工廠最多，必須於今年六月廿九日達成減量目標。

環保局表示，目前已有三百八十四家列管工廠達標，且實際申報排放量逐年下降，去年實際排放量三萬一千五百多噸，比二○一四年未實施總量管制前三萬九千四百多噸，減少近八千噸排放量，削減量大約二成，以硫氧化物減少近四千噸最多，削減量近三成。

局長蔡孟裕表示，空污總量管制實施後，列管工廠透過市府輔導改善空污，大多改用低污染性物料或加裝污染防制設備方式，加速污染減量腳步。

設蓄熱式焚化爐 揮發性有機物少9成

以泰綺實業、華新科技等企業為例，藉由增設蓄熱式觸媒焚化爐或蓄熱式焚化爐等方式，不但解決異味問題，更減少超過九成揮發性有機物排放，達到一舉多得效果，目前尚有四十四家列管工廠未達標，如長春人造樹脂廠大發二廠等。

環保局表示，將加強檢視製程設備操作及污染物排放狀況，強調一旦屆期未完成者，可開罰十萬至一百萬元，並通知限期補正或改善，屆期仍未完成者，則按日連續處罰；情節重大者，可勒令停工或停業。