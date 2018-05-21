〈南部〉台東平日住宿買1送1 推薦美食抽獎

2018-05-21

〔記者張存薇／台東報導〕提振台東觀光，台東縣交通及觀光旅遊處即日起推出「台東必吃、必去、必玩TOP10」分享及抽獎活動，首波祭出手機大獎，邀民眾推薦台東在地美食，而台東縣觀光協會也配合推出五、六月自由行平日「住一晚送一晚」，強調「住宿有優惠、品質不打折」，歡迎民眾到台東輕旅行、體驗自然與人文風情！

必吃TOP10 未滿1週逾3千留言

交觀處粉絲專頁首波「台東必吃TOP 10」活動未滿一週，已有超過三千則留言推薦，除了炸雞、米苔目、豬血湯等傳統人氣小吃，也有不少民眾選擇原住民美食、地方特色風味餐，交觀處長江慧卿說明，三年前縣府也推出十大美食推薦活動，引發網友熱議，三年來台東增加更多特色店家，希望透過網友寫下心目中的最佳美食，不論是大餐、小吃、特色料理，交觀處將整理出「懶人包」。

「必吃推薦」將進行至五月卅一日止，民眾可至粉絲專頁「台東就醬玩Amazing Taitung—台東縣交觀處」留言，即有機會抽中「iPhone8 」、「Apple Watch Series3」、「任天堂switch」等好禮，六月十一日至廿五日將推出「台東必去TOP10」、七月十一至廿五日為「台東必玩TOP10」活動，一樣有抽獎。相關資訊可上台東縣觀光旅遊網（https://tour.taitung.gov.tw/zh-tw）或台東就醬玩Amazing Taitung-台東縣交觀處粉絲專頁（https://www.facebook.com/taitung.tourism/）查詢。

此外，台東縣觀光協會配合觀光局南部五縣市旅遊優惠，除團客到台東住一晚，可享每人每日五百元補助外，即日起至六月廿八日，推出自由行平日住一晚送一晚活動。